Верхний Уфалей примет всероссийский турнир по хоккею с мячом

Игры на призы клуба «Плетеный мяч» состоятся с 20 по 26 февраля

Всероссийский турнир по хоккею с мячом стартует в Верхнем Уфалее. С 20 по 26 февраля на стадионе «Никельщик» пройдет состязания предварительного этапа на призы клуба «Плетеный мяч» имени Анатолия Мельникова.



Его участниками станут команды 2007 года рождения. Всего в турнире примет участие девять клубов, которые будут разделены на две группы. Верхний Уфалей принимает эти соревнования уже шестой год подряд.

«Мы очень рады, что уже традиционно соревнования всероссийского уровня проходят у нас в Верхнем Уфалее. И видя, с каким нетерпением ребята ждут их, понимаем, что этот вид спорта востребован. Надеемся, что это и подобные мероприятия и дальше будут способствовать популяризации спорта не только в Верхнем Уфалее, но и в регионе, в стране», — отметил директор МБУ «СОЦ «Никельщик» Алексей Жагрин.

Первые игры турнира пройдут в воскресенье, 21 февраля. Честь Южного Урала на соревнованиях будет защищать команда «Никельшик». На групповом этапе южноуральцам предстоит провести четыре встречи против соперников из Первоуральска, Архангельска, сборной Саратовской области и Всеволожска.