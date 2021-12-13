Верхнеуфалейский клуб «Никельщик» одержал две победы в чемпионате России по хоккею с мячом

Южноуральская команда в Высшей лиге обыграла «Акжайык» из Казахстана

Южноуральский клуб «Никельщик» одержал две домашние победы в Высшей лиге чемпионата России по хоккею с мячом. В Верхнем Уфалее наша команда одержала две победы над командой «Акжайык» из Казахстана — 7:4 и 3:2, сообщает администрация Верхнеуфалейского района.

Первый матч равных по классу команд получился результативным. Исход противостояния решился во втором периоде, когда хозяева льда забили три безответных гола. Итоговый счет — 7:4 в пользу южноуральцев.

На следующий день получилась равная и упорная борьба. В ней удача была на стороне «Никельщика», одержавшего победу — 3:2. Таким образом, после 4 проведенных игр в копилке южноуральцев 7 очков. Команда занимает четвертую строчку турнирной таблицы. «Акжайык» после 6 проведенных игр набрал 9 очков, остается лидером группы. Ему на пятки наступает «Маяк». На третьей строчке находится «Знамя-Удмуртия».

Следующие домашние игры «Никельщика» пройдут 19 и 20 января. Впереди уфалейцев ожидает большая выездная серия игр. 22—23 декабря в Краснотурьинске «бело-синие» встретятся с командой «Маяк». 26—27 декабря уфалейцев будет принимать «СКА-Свердловск».