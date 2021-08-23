Велосипедисты из Челябинской области завоевали бронзовые медали Кубка России

В Омске наши земляки отличились в состязаниях на треке

Кубок России и Всероссийские соревнования по велоспорту на треке прошли в Омске. В них удалось проявить себя спортсменам из Копейска: Ангелина Кадочникова и Егор Сапегин стали обладателями бронзовых наград в командной гонке преследования, сообщает Федерация велоспорта Челябинской области.



Участие в соревнованиях принимали спортсмены из Тульской, Ростовской, Свердловской, Новосибирской, Челябинской, Тюменской областей, республик Удмуртия и Крым.



В гите с места на 200 м среди мужчин победителем соревнований стал представитель Тульской области Егор Кондрашин, серебро у спортсмена из Свердловской области Максима Наумова, бронза у омича Евгения Калмыкова. Среди женщин золото и серебро завоевали велосипедистки из Тульской области Екатерина Королева и Ольга Гончарова. А бронзовую медаль взяла представительница нашего региона Алла Конончук. В командной гонке на 3 км среди мужчин бронзовые медали завоевал коллектив велогонщиков из Республики Удмуртии, Свердловской и Челябинской областей.



Во всероссийских соревнованиях Александр Бабюк стал вторым в гонке с выбыванием, Кирилл Устьянцев занял третье место в гонке скретч, а Полина Онипко выиграла бронзу в гонке по очкам.



Автор: Степан Тимощук.

