Велогонщица из Копейска завоевала титул чемпионки России

Эльвира Хайруллина завоевала золото в состязаниях по велокроссу

В Краснодарском крае успешно выступила на чемпионате России по велосипедному кроссу Эльвира Хайруллина. Спортсменка из Копейска в упорной борьбе вырвала победу, в очередной раз завоевав титул сильнейшей велогонщицы страны, сообщает региональная Федерация велосипедного спорта.

Одна из сильнейших южноуральских спортсменок в велоспорте в очередной раз доказала, что в кроссовых дисциплинах ей нет равных в России. Правда, в этот раз судьба чемпионства решалась на последних метрах дистанции. В упорной борьбе Эльвира Хайруллина сумела опередить Анну Миролюбову из Удмуртии и стать чемпионкой страны. Бронзовую медаль завоевала Кристина Ильина из Санкт-Петербурга.

Достойно выступила и еще одна велогонщица из Копейска. Диана Богданова на первых крупных для себя состязаниях среди взрослых спортсменов сумела показать четвертый результат, оставшись за чертой призеров.