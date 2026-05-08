Велогонщик из Копейска выиграл этап Кубка России по ВМХ-фристайлу

Георгий Васенин одержал победу среди юниоров на турнире в Краснодаре

Уверенную победу на третьем этапе Кубка России по BMX-фристайлу одержал копейчанин Георгий Васенин. Он выиграл состязания в технической дисциплине велоспорта, показав лучший результат среди юниоров. Состязания в Краснодаре собрали 60 участников из 15 регионов, сообщает СШОР-2 по Копейску.

Кубок России в Краснодаре собрал сильнейших райдеров страны, в том числе лидеров национальной сборной — Ирека Ризаева (Татарстан), Анара Алиева (Калининград), Никиту Фоминова (Санкт-Петербург) и Арсения Любишкина (Краснодар).

В турнире среди юниоров проявил себя воспитанник копейской СШОР-2 по велоспорту Георгий Васенин. Он получил наивысшие оценки от судей и завоевал золотую медаль.

Следующий этап Кубка России, четвертый по счету, состоится в Омске.