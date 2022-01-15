Ватерпольный клуб «Динамо-Уралочка» выиграл предварительный раунд чемпионата России

Команда из Златоуста на первом этапе не потерпела поражений

В Златоусте завершился третий, заключительный тур предварительного раунда чемпионата России по водному поло среди женских команд. Обыграв многократного чемпиона страны, завершили первый этап соревнований на первом месте ватерполистки «Динамо-Уралочки-ЗМЗ» из Златоуста. Вышел в плей-офф и дублирующий состав клуба, сообщает пресс-служба ВК «Динамо-Уралочка».

Сегодня, 15 января, в заключительный день турнира «Динамо-Уралочка-ЗМЗ» без проблем обыграла «Кинеф-2» из Киришей (11:3). Таким образом, в трех турах южноуральский клуб не потерпел ни одного поражения и занял первое место по итогам предварительного раунда чемпионата страны.

Достойно выступил и дублирующий состав южноуральского клуба. «Динамо-Уралочка» выиграла в третьем туре в двух поединках и дала бой многократному чемпиону страны — «Кинефу», уступив со счетом 13:19. Тем не менее, молодым ватерполисткам Златоуста удалось решить задачу выхода в следующий раунд соревнований, в котором будут разыграны призовые места чемпионата.

Основную команду из Златоуста ждет противостояние в четвертьфинале Евролиги с итальянским клубом «Плебисцито Падуя». Игры пройдут 5 и 26 февраля. Победитель выйдет в «Финал четырех» турнира. Напомним, что ранее наша команда никогда не завоевывала главный европейский клубный трофей.

Чемпионат России по водному поло среди женских команд. Предварительный этап. 3 тур

13 января

«Динамо-Уралочка-ЗМЗ» — «Диана» (Санкт-Петербург) — 27:10

«Динамо-Уралочка» — «Кинеф-2» (Ленинградская область) — 14:9

14 января

«Динамо-Уралочка-ЗМЗ» — «Кинеф-Сургутнефтегаз» (Ленинградская область) — 11:8

«Динамо-Уралочка» — «Диана» (Санкт-Петербург) — 15:12

15 января

«Динамо-Уралочка-ЗМЗ» — «Кинеф-2» (Ленинградская область) — 13:19

«Динамо-Уралочка» — «Кинеф-Сургутнефтегаз» (Ленинградская область) — 11:3.