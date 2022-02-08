Ватерпольная команда «Динамо-Уралочка» из Златоуста проведет квалификационные игры Евролиги против «Плебисцито Падуя» в Рузе (Московская область) 18 и 19 февраля, сообщает пресс-служба ВК «Динамо-Уралочка».
«Динамо-Уралочка» должна была вылететь в Италию на первый матч четвертьфинала Евролиги. Однако игра с клубом «Плебисцито Падуя», запланированная на 5 февраля, не состоялась в Италии из-за разницы в ковидных протоколах и правилах вакцинации между Россией и Италией.
Напомним, что южноуральская команда в текущем розыгрыше Евролиги успешно преодолела предварительный раунд, вышла в основной турнир. Здесь на групповом этапе «Динамо-Уралочка» одержала победу над командами «Ориззонте» (Италия), «Вулиагмени» (Греция) и уступила венгерскому «УВСЕ».
Заняв второе место в группе, златоустовские ватерполистки вышли в плей-офф, где соперником наших девчат стал итальянский клуб «Плебисцито Падуя». По итогам этого двухматчевого противостояния победитель выйдет в «Финал четырех» Кубка европейских чемпионов, а проигравшая команда попадет в четверку команд, которая будет бороться за Кубок ЛЕН-Трофи.
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