Ватерпольный клуб «Динамо-Уралочка» проведет поединок Евролиги на нейтральной территории

Игра с «Плебисцито Падуя» должна была состояться 5 февраля в Италии

Сегодня, 3 февраля, ватерпольная команда «Динамо-Уралочка» Златоуста должна была вылететь в Италию на первый матч четвертьфинала Евролиги. Однако игра с клубом «Плебисцито Падуя», запланированная на 5 февраля, не состоится в Италии из-за разницы в ковидных протоколах и правилах вакцинации между Россией и Италией, сообщает пресс-служба ВК «Динамо-Уралочка».

«Европейская федерация водных видов спорта (LEN) приняла решение, что первый матч четвертьфинала должен пройти на нейтральной площадке в другой стране. Дата и место игры будут сообщены дополнительно», — информирует пресс-служба златоустовского ватерпольного клуба.

Напомним, что южноуральская команда в текущем розыгрыше Евролиги успешно преодолела предварительный раунд, вышла в основной турнир. Здесь на групповом этапе «Динамо-Уралочка» одержала победу над командами «Ориззонте» (Италия), «Вулиагмени» (Греция) и уступила венгерскому «УВСЕ».

Заняв второе место в группе, златоустовские ватерполистки вышли в плей-офф, где соперником наших девчат стал итальянский клуб «Плебисцито Падуя». По итогам этого двухматчевого противостояния победитель выйдет в «Финал четырех» Кубка европейских чемпионов, а проигравшая команда попадет в четверку команд, которая будет бороться за Кубок ЛЕН-Трофи.