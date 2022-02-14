Ватерпольный клуб «Динамо-Уралочка» вышел в «Финал четырех» чемпионата России

Южноуральская команда сохранила лидерство по итогам домашнего тура в Златоусте

В Златоусте завершился четвертый тур чемпионата России по водному поло среди женских команд. «Динамо-Уралочка» из Златоуста сохранила за собой лидерство в турнире и вышла в «Финал четырех», где определятся победители и призеры соревнований. Достойную игру показал и дублирующий состав клуба, сумевший победить действующего чемпиона страны.

Заключительный, четвертый тур в Златоусте собрал сильнейшие клубы страны. Именно по его итогам и определились четыре сильнейших коллектива, которые в «Финале четырех» разыграют медали турнира.

Как и ожидалось, уверенно выступили в родных стенах ватерполистки златоустовского клуба «Динамо-Уралочка-ЗМЗ». Основная команда сыграла пять матчей, в которых одержала четыре победы. При этом южноуральским ватерполисткам удалось обыграть своего главного и принципиального соперника — «Кинеф-Сургутнефтегаз» из Киришей со счетом 10:9. Тем не менее первое и единственное поражение в чемпионате наши девушки потерпели от волгоградского «Спартака» — 9:10. Однако эта неудача никак не отразилась на турнирной ситуации: «Динамо-Уралочка-ЗМЗ» заняла первое место и обеспечила себе борьбу за медали в следующем раунде соревнований.

Отметим, что за матчами южноуральской команды наблюдали и многие почетные гости. В их числе вице-губернаторы Челябинской области Вадим Евдокимов, Станислав Мошаров и почетный президент клуба «Уралочка» Ирина Гехт.

«Впечатления от игры „Уралочки“ всегда самые яркие. Мы болеем за наших спортсменок, считаем, что у них есть все шансы стать чемпионками и в России, и в розыгрыше Евролиги. И они это доказывают своими победами. Единственное поражение считаем досадным недоразумением. Тем более что оно ни на что не повлияло. После матча встретились с командой, пожелали им удачи и успехов во всех турнирах. Видно, как команда живет спортом, как хочет выигрывать. Они молодцы!» — сказала Ирина Гехт, почетный президент ВК «Динамо-Уралочка».

Достойно сражалась с сильнейшими клубами страны и вторая команда «Динамо-Уралочки», с этого сезона выступающая в чемпионате России. Молодым девушкам удалось пробиться в пятерку сильнейших. В прошедшем туре «дубль» златоустовского клуба сумел одержать сенсационную победу над многократным чемпионом страны — «Кинефом-Сургутнефтегазом» из Ленинградской области (11:10).

Водное поло. Чемпионат России. 4-й тур, Златоуст (10—14 февраля)

Результаты выступлений «Динамо-Уралочки-ЗМЗ» (основной состав):

«Динамо-Уралочка-ЗМЗ» — «Буревестник» — 23:8

«Динамо-Уралочка-ЗМЗ» — СКИФ — 8:7

«Динамо-Уралочка-ЗМЗ» — «Спартак» — 9:10

«Динамо-Уралочка-ЗМЗ» — «Кинеф» — 11:10

«Динамо-Уралочка-ЗМЗ» — «Динамо-Уралочка» — 20:10

Результаты выступлений «Динамо-Уралочки» (дублирующий состав):

«Динамо-Уралочка» — «Кинеф» — 11:10

«Динамо-Уралочка» — «Буревестник» — 7:7

«Динамо-Уралочка» — СКИФ — 3:10

«Динамо-Уралочка» — «Спартак» — 8:14

«Динамо-Уралочка» — «Динамо-Уралочка-ЗМЗ» — 10:20