Ватерпольный клуб «Динамо-Уралочка» из Златоуста вышел в полуфинал Кубка России

В четвертьфинале наша команда победила нижегородский «Буревестник» — 17:7

В Златоусте стартовал финальный тур Кубка России по водному поло среди женских команд. Успешно преодолел первый этап клуб «Динамо-Уралочка» из Златоуста: в четвертьфинале подопечные Михаила Накорякова обыграли нижегородский «Буревестник» и сегодня, 25 октября, сыграют в полуфинале с волгоградским «Спартаком».

В финальном этапе Кубка России принимают участие восемь лучших коллективов страны по рейтингу, созданному на основе результатов в чемпионате России. Организаторы турнира провели красочную церемонию открытия турнира с участием ведущих артистов и почетных гостей соревнований.

Свой стартовый матч «Динамо-Уралочка» проводила с соперницами из «Буревестника» Нижнего Новгорода. На эту игру тренерский штаб хозяев не выставил двух ведущих игроков: из-за легкого недомогания решили поберечь Эльвину Каримову и Анастасию Панфилову. Да и в целом Михаил Накоряков дал возможность проявить себя молодым ватерполисткам. Поэтому примерно полтора периода соперницы могли более-менее противостоять «Уралочке», не позволяя ей сильно оторваться в счете. Но когда за дело взялись опытные и более мастеровитые игроки, сразу сказался топовый уровень «Динамо-Уралочки». Мария Берснева забросила в ворота «Буревестника» шесть мячей, Юлия Лаптева — три, и еще по два забили Екатерина Зеленцова и Елизавета Заплатина. Итоговый счет — 17:7.

«Первые матчи после летнего перерыва — всегда непростые. Необходимо из тренировочного режима переходить в игровой. Поэтому понадобилось какое-то время на адаптацию, позволили соперницам держаться близко по счету. Но потом все встало на свои места, крупно победили, готовимся к решающим матчам», — отметил голкипер ВК «Динамо-Уралочка» Евгения Головина.

После матча главного тренера «Уралочки» Михаила Накорякова ждал сюрприз: свои подарки команде вручили друзья клуба — руководитель конноспортивного центра «Рифей» Наталья Алистратова и посол ГТО в Челябинской области Евгения Зинурова.

«Мы играли не самым сильным составом, экспериментировали прямо по ходу матча и довели его до крупной победы. Но главные игры — это полуфинал и финал. Надеемся, что наши лидеры вернутся в строй и помогут команде. Впереди — трудный сезон. Цели ставим максимальные — победы во всех турнирах, где участвуем. Чемпионат России, Еврокубки и первенства по всем возрастам», — сказал наставник ВК «Динамо-Уралочка» Михаил Накоряков.

Сегодня, 25 октября, состоятся полуфинальные матчи Кубка России. В них сразятся «Кинеф-Сургутнефтегаз» (Кириши) и «СКИФ-ЦОП» (Москва). В другой паре сыграют «Динамо-Уралочка» и «Спартак» (Волгоград). Матч с участием златоустовского клуба начнется в 18:00.