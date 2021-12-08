Ватерпольный клуб «Динамо-Уралочка» из Златоуста идет без поражений в чемпионате России

Южноуральская команда победно завершила свое выступление во втором туре

В подмосковной Рузе завершился второй тур чемпионата страны по водному поло среди женских команд. Ватерполистки основного состава «Динамо-Уралочки» из Златоуста не испытали проблем, выиграв все три своих поединка. Достойно выступила и резервная команда южноуральского клуба, сообщает пресс-служба ВК «Динамо-Уралочка».

В первом поединке тура, состоявшемся 6 декабря, «Динамо-Уралочка-ЗМЗ» сокрушила московский «СКИФ-ЦОП» со счетом 23:5. На следующий день златоустовские ватерполистки уверенно обыграли нижегородский «Буревестник» (22:6), а сегодня, 8 декабря, выиграли у сильного подмосковного «Штурма-2002» — 15:10. Таким образом, одержав три победы из трех, «Динамо-Уралочка-ЗМЗ» упрочила свои позиции в турнирной таблице. После двух сыгранных туров у нашей команды 7 побед и 0 поражений.

Неплохо выступил и резервный состав златоустовского клуба, который в нынешнем сезоне заявлен в чемпионате страны. Так, молодежь «Динамо-Уралочки» сыграла вничью с нижегородским «Буревестником» (12:12), взяла верх над «Штурмом-2002» (13:12) и уступили московскому СКИФу (9:14).

Сразу после завершения второго тура чемпионата страны основной состав «Динамо-Уралочки» отправился в венгерский Будапешт. Здесь на втором групповом этапе Евролиги нашей команде предстоит серьезная борьба за выход в плей-офф. С 10 по 12 декабря златоустовскому клубу предстоит сыграть с тремя соперниками — «Орризонте» (Италия), «Вулиагмени» (Греция) и «УВСЕ» (Венгрия). Для выхода в следующий раунд соревнований нужно занимать одно из двух первых мест в группе.

Напомним, что за всю историю женских клубных европейских турниров лишь два российских клуба завоевывали главный трофей — в 1997 и 1999 годах «СКИФ-ЦСП Измайлово» из Москвы, а также в 2017 и 2018 годах — «Кинеф-Сургутнефтегаз» из Ленинградской области.