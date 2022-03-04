Ватерпольный клуб «Динамо-Уралочка» исключен из Евролиги

Европейская федерация водных видов спорта приняла решение исключить российских спортсменов

«В этом сезоне наша команда как никогда готова играть и выигрывать. Уверен, что в „Финале четырех“ Евролиги мы могли биться за самые высокие места. К сожалению, политика перечеркнула спортивные ценности. Что ж, будем сильнее и сосредоточимся на чемпионате России»,

— отметил директор ВК «Динамо-Уралочка» (Златоуст) Святослав Накоряков.



