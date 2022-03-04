Европейская федерация водных видов спорта (LEN) приняла решение исключить российских и белорусских спортсменов из всех соревнований, проводимых этой организацией. Таким образом, под санкции попала и команда «Динамо-Уралочка» из Златоуста, сообщает пресс-служба южноуральского клуба.
В этом сезоне в еврокубках южноуральский коллектив успешно преодолел три предварительных раунда, выиграл в четвертьфинале в гостях у клуба из Италии «Плебисцито Падуя» (11:8) и практически обеспечил себе участие в «Финале четырех» Евролиги.
«В этом сезоне наша команда как никогда готова играть и выигрывать. Уверен, что в „Финале четырех“ Евролиги мы могли биться за самые высокие места. К сожалению, политика перечеркнула спортивные ценности. Что ж, будем сильнее и сосредоточимся на чемпионате России», — отметил директор ВК «Динамо-Уралочка» (Златоуст) Святослав Накоряков.
Кроме «Уралочки», в Евролиге выступал еще один российский клуб — «Кинеф» из Киришей, который победил соперниц из Венгрии. Теперь по решению ЛЕН места в «Финале четырех» отданы проигравшим соперникам российских команд.
Напомним, что «Динамо-Уралочка-ЗМЗ» уже обеспечила себе участие в «Финале четырех». Наша команда уверенно закрепилась на первой строчке турнирной таблицы. Резервный состав клуба «Динамо-Уралочка» идет на пятой строчке в турнирной таблице и сохраняет шансы на выход в следующую стадию турнира.
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