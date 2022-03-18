Ватерпольный клуб «Динамо-Уралочка» спустя 20 лет может вернуть себе чемпионский титул

У команды из Златоуста реальный шанс завоевать золото чемпионата России

Завтра, 19 марта, в Златоусте стартует «Финал четырех» чемпионата России по водному поло среди женских команд. В решающих матчах за золото сыграют ватерполистки южноуральского клуба «Динамо-Уралочка». ИА «Первое областное» полагает, что в этом году у нашей команды впервые реальные шансы вернуть себе спустя 20 лет звание сильнейшего клуба страны.

Женская ватерпольная команда «Уралочка» на сегодня является самым титулованным и стабильным клубом страны. В истории проведения чемпионатов России южноуральский клуб чаще других финишировал в тройке призеров. По этому показателю стоит рядом с нашей командой разве что 19-кратный чемпион страны «Кинеф» из Киришей. Для сравнения: «Уралочка» становилась призером 23 раза, команда из Ленинградской области — 21.

Основанная в 1985 году «Уралочка» прошла долгий путь к становлению, но стала одним из самых стабильных и сильных клубов страны. Были в ее истории и яркие взлеты, и падения, но она никогда не покидала элиту чемпионата страны. Историю ее развития можно условно разделить на три этапа, которые напрямую зависят от выступлений соперников на чемпионате России.

Серебряные сезоны в тени Москвы (1991—1997)

В первом чемпионате России среди женских команд по водному поло в сезоне-1991/92 приняли участие семь коллективов. Судьба золота решалась в финальных матчах, которые проходили в открытом бассейне Сочи. В нем встретились ватерполистки «Уралочки» и нижегородского клуба «Салют». В серии до двух побед наша команда выиграла первый матч (14:13), но уступила во втором (14:15), а в решающем поединке «Уралочка» уверенно победила и завоевала первый титул чемпионок страны. В составе команды лидерами на тот момент были Юлия Пыресева, Ольга Лещук, Маргарита Скалина, Татьяна Горячко, подрастала перспективная молодежь, которая затем сыграет важную роль в будущих успехах команды, — Юлия Петрова, Светлана Крысина, Ольга Козицына и другие.

К сожалению, закрепить успех в следующем году не удалось. Но зато «Уралочка» впервые выступила на Кубке европейских чемпионов, спортсменки стали приглашаться на регулярной основе в состав сборной России, выступили на чемпионате Европы. Основателю клуба Михаилу Накорякову первому из тренеров женских ватерпольных команд было присвоено звание «Заслуженный тренер России».

С каждым годом рос и уровень развития женского водного поло в России, обрастал силой и чемпионат страны. К середине 90-х обозначилось явное лидерство двух сильнейших команд, которые по своему уровню намного опережали конкурентов — златоустовская «Уралочка» и столичный СКИФ. Стоит напомнить, что уже тогда южноуральский клуб опирался исключительно на своих воспитанниц. Московский коллектив во главе с главным тренером сборной России Сергеем Фроловым, напротив, собирал под свои знамена сильнейших ватерполисток страны.

Практически все турниры, где бы они ни проходили, сводились в итоге к противостоянию этих грандов. В этих матчах, проходивших в упорной борьбе, чуть сильнее чаще оказывались столичные ватерполистки. И во многом исход поединков решался даже не на водной глади бассейна, а чудовищным судейским произволом. Наставник «Уралочки» в те годы неоднократно обращался в СМИ, подавал протесты и апелляции в Федерацию водного поло России — все тщетно. Четыре года подряд, с 1995-го по 1998-й, золото чемпионата страны завоевывал СКИФ, а «Уралочка» довольствовалась серебряными медалями.

Тем не менее эти относительные неудачи закалили характер наших девчат. Появилась целая плеяда перспективных и талантливых спортсменок, которые затем громко заявят о себе на международной арене, выиграют первые для России медали Олимпийских игр. Именно в середине 90-х начали выступать за основную команду Татьяна Петрова, Мария Королева, Софья Конух, Наталья Шепелина, Екатерина Салимова. Именно вокруг них стала строиться команда, которая не будет знать себе равных на рубеже веков. Не лишним будет добавить, что в первенствах России юным ватерполисткам из Златоуста равных не было, — резервистки «Уралочки» неизменно становились сильнейшими в стране.

Золотое время и победы на всех фронтах (1997—2002)

В 1997 году было объявлено, что женское водное поло войдет в программу летних Олимпийских игр — 2000 в Сиднее. Это стало большим событием не только для клуба «Уралочка», но и для всего водного поло в России, а вместе с этим оно и получило новый, олимпийский, этап в своем развитии. На Игры-2000 отправились четыре ватерполистки златоустовского клуба во главе с Михаилом Накоряковым. И с первого же захода наша команда завоевала бронзовые медали! Призерами Олимпиады стали Юлия и Татьяна Петровы, Софья Конух и Мария Королева.

«Для нас, как и для всех девушек, занимающихся этим видом спорта в стране и в мире, это стало событием, открывающим совершенно новые возможности как в мире спортивных достижений, так и в реализации внутреннего потенциала. С того момента женское водное поло стало мощным социальным лифтом, как, например, это произошло у меня», — вспоминала самая титулованная воспитанница «Уралочки» Софья Конух.

Символично, что успехи в национальной команде совпали с победами «уралочек» на клубном уровне. Четыре года подряд южноуральский клуб завоевывал титул чемпиона России! Мощно и уверенно наша команда выступала и на международной арене, взяв серебро и бронзу Кубка европейских чемпионов. Причем в 2002 году для победы в турнире «Уралочке» не хватило одного забитого мяча.

Наконец, костяк национальной и молодежной сборных страны составляли южноуральские ватерполистки. В главной команде «зажигали» Наталья Шепелина, Анастасия Зубкова, Софья Конух, Екатерина Салимова и Татьяна Петрова, в «молодежке» первые роли играли Евгения Проценко, Юлия Знаменская, Ксения Брагинская, Юлия Садретдинова и другие.

Битва двух систем — Кириши vs Златоуст (2002—2022)

Двадцатилетний, современный, период российского женского водного поло прошел при превосходстве «Кинефа-Сургутнефтегаза» из Киришей. В Ленинградской области преуспевающий бизнесмен Вадим Сомов создал уникальную и современную инфраструктуру, сформировал мощный и сильный коллектив, пригласив ведущих ватерполисток страны. Перебрались в амбициозный коллектив и несколько спортсменок из «Уралочки»: Софья Конух, Екатерина Пантюлина (Лисунова), Татьяна и Анастасия Зубковы стали одними из лидеров новой команды.

Тренерскому штабу «Уралочки» понадобилось немало времени, чтобы восполнить потери ведущих ватерполисток клуба. При этом процесс оттока воспитанниц златоустовской школы водного поло не прекращался: едва ли не каждый год, особенно с середины 2000-х годов, «Уралочка» теряла не только опытных спортсменок, но и перспективную молодежь.

В 2008 году в Ханты-Мансийске по распоряжению губернатора Александра Филиппова была создана ватерпольная команда «Югра». Первым наставником клуба стала завершившая спортивную карьеру Татьяна Петрова, а основу команды составили опять-таки воспитанницы «Уралочки». А тут, как назло, еще и активизировался подмосковный клуб «Штурм-2002», который стал укрепляться легионерами, в том числе южноуральскими спортсменками.

Впрочем, во всем этом есть и положительный момент. В декабре 2008 года в Златоусте был открыт Центр олимпийской подготовки по водным видам спорта — «Уралочка» обрела «свой дом» и получила возможность тренироваться в современных и комфортных условиях в бассейне, соответствующем международным стандартам.

Пожалуй, этот период времени, с 2008 по 2013 год, стал самым сложным и тяжелым в истории развития южноуральского клуба. «Уралочка», теряя своих ведущих игроков в больших количествах, вынуждена была играть совсем еще юной и необстрелянной молодежью. Как результат — впервые за долгое время команда из Златоуста финишировала в чемпионате страны за чертой призеров.

Надо отдать должное руководству «Уралочки», они не пали духом — продолжили, стиснув зубы, готовить новое поколение талантливых спортсменок. И эти результаты не заставили себя долго ждать. Повернулись к команде и власти, и руководство Златоустовского машиностроительного завода. Михаилу Накорякову удалось добиться главного — сохранить состав, остановить отток перспективных спортсменок. Это позволило наигрывать команду, создавать крепкий плацдарм для будущих побед.

Наше время — смена курса и выход на авансцену?

В текущем сезоне «Динамо-Уралочка» сильна как никогда. Златоустовский клуб успешно выступает сразу на нескольких фронтах. И приходится сожалеть, что в связи с санкциями команда вынуждена прекратить свое выступление в Евролиге. Выиграв в гостях у «Плебисцито Падуя», «Динамо-Уралочка» практически гарантировала себе участие в «Финале четырех» Кубка европейских чемпионов и должна была быть там одним из главных претендентов на победу.

Мощно и уверенно южноуральские ватерполистки выступают и во внутреннем чемпионате. Предварительный этап команда завершила на первом месте, уверенно опередив не только крепкий волгоградский «Спартак» и все тот же СКИФ, но и многократного чемпиона страны — «Кинеф-Сургутнефтегаз». Всех их «Динамо-Уралочка» по ходу нынешнего сезона неоднократно обыгрывала. Хотя и досадная неудача в одном из последних туров со «Спартаком» вселяет небольшую тревогу.

«Финал четырех» пройдет в Златоусте. А это значит, что наша команда получит дополнительный бонус в виде поддержки родных болельщиков. У нее есть уникальный шанс вернуть себе чемпионский титул, который она брала 20 лет назад. И это будет в высшей степени справедливым исходом за все те страдания, которые обрушились на команду за последние 10—15 лет.

Чемпионат России по водному поло среди женских команд.

«Финал четырех». Златоуст, 19—20 марта.





Расписание матчей:

19 марта

16:30. Полуфинал 1. «Кинеф-Сургутнефтегаз» Кириши — «Спартак» Волгоград

18:00. Полуфинал 2. «Динамо-Уралочка-ЗМЗ» Златоуст — «СКИФ-ЦОП» Москва

20 марта

16:30. Матч за 3-е место.

18:00. Финал.

19:30. Награждение команд.

Фото: Дмитрий Гостев и из архива «Динамо-Уралочка-ЗМЗ» Златоуст