Сегодня, 4 мая, в Киришах стартует финальный турнир Кубка России по водному поло среди женщин. В нем участвуют восемь лучших коллективов страны, в том числе и две команды из Златоуста. Основному составу клуба предстоит защитить титул обладателя Кубка страны, сообщает региональный Минспорт.
Ватерпольному клубу «Динамо-Уралочка ЗМЗ» предстоит защитить титул обладателя Кубка, который златоустовские ватерполистки завоевали в прошлом сезоне. Первым соперником для южноуральских спортсменок в четвертьфинале станет «Буревестник» из Нижнего Новгорода.
Молодежная команда из Златоуста в стартовом туре поборется с московским СКИФом. Далее по кубковой системе победители разыграют главный трофей, а проигравшие команды сыграют за 5—8-е места.
Напомним, что ватерполистки «Динамо-Уралочки» уступили «Кинефу» в Кубке Евразии. Команда из Златоуста не смогла взять реванш за поражение в финале чемпионата России. В решающем матче судьба золотых медалей определилась в серии послематчевых пенальти.
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