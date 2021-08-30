Ватерполистки юниорской сборной России завоевали золото первенства Европы

В финальном матче наша команда обыграла сборную Греции — 12:8

В хорватском городе Шибеник завершилось первенство Европы по водному поло среди юниорских команд. В решающем матче сборная России под руководством главного тренера златоустовской «Динамо-Уралочки» Михаила Накорякова одержала верх над соперницами из Греции (12:8) и завоевала титул сильнейшей на континенте.

Российская команда выступила на турнире блестяще, не потерпев ни одного поражения. Уже на групповом этапе наша сборная, в состав которой вошли 6 спортсменок из Златоуста, показала, что является одним из главных претендентов на победу. Наша команда уверенно обыграла Хорватию (18:4), Германию (16:2), Румынию (43:3) и Мальту (39:2).

В плей-офф россиянки хоть и не без труда, но обыграли соперниц из Нидерландов (14:10), в полуфинале были биты венгерки (11:9), а в решающем матче выиграли у Греции (12:8). В битве за золото наши спортсменки сразу обозначили свое преимущество, доминировали на протяжении всей игры. Перед заключительным периодом россиянки вели в счете 12:5 и позволили соперницам сократить разрыв в счете.

«Тренерский штаб сумел создать хорошую команду, с отличным микроклиматом и в целом с классным подбором игроков. Это команда, которой по силе решать любые задачи. Все девчонки — умнички. Большое им спасибо за яркую игру. Будем стараться в следующем году на первенстве мира подтвердить свой успех», — отметил главный тренер юниорской сборной России по водному поло Михаил Накоряков.

Отметим, что в составе команды победителями первенства Европы стали шесть ватерполисток златоустовского клуба «Динамо-Уралочка»: Аниса Шарафутдинова, Анастасия Третьякова, Дарья Бунакова, Виктория Гуськова, Валерия Кутышева, Анастасия Сыромолотова.