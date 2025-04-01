Ватерполистки «Уралочки» завоевали «Золотой мяч» в Златоусте

Южноуральская команда выиграла турнир среди девушек до 14 лет

Юные спортсменки из команды «Уралочка» выиграли всероссийские соревнования по водному поло среди девушек до 14 лет. На турнире «Золотой мяч» в Златоусте выступили 10 сильнейших команд страны, а победу праздновали хозяйки бассейна. Они одержали победу во всех матчах, а Полина Родькина стала лучшим бомбардиром турнира, сообщается на сайте Федерации водного поло России.

На соревнованиях в Златоусте выступили 10 команд девушек не старше 14 лет. Среди них спортсменки из Челябинской, Ленинградской, Нижегородской, Волгоградской областей, а также Москвы, Санкт-Петербурга и ХМАО-Югры. Две команды заявили на турнир хозяйки соревнований, одна из которых участвовала вне конкурса.

Ватерполистки «Уралочки» одержали победу во всех поединках, в том числе в финале над соперницами из «Кинефа» (Ленинградская область). По итогам турнира спортсменки также получили индивидуальные призы. Так, лучшим вратарем была признана Карина Васильева («Кинеф»), игроком — Варвара Рубцова (сборная Москвы), а бомбардиром — Полина Родькина («Уралочка»).

Отметим, что взрослая команда «Динамо-Уралочка» в эти дни продолжает подготовку к полуфиналу чемпионата страны. В нем она сыграет с победителем четвертьфинальной пары «Кинеф» (Ленинградская область) — «Югра» (Ханты-Мансийск). Девушки из Златоуста являются действующими чемпионками России.