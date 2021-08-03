Ватерполистки сборной России вышли в полуфинал Олимпийских игр

Наша команда в четвертьфинале обыграла соперниц из Австралии

Сегодня на олимпийском турнире по водному поло среди женщин завершились четвертьфинальные поединки. Сборная России в тяжелейшем поединке сумела обыграть сильную команду Австралии (9:8) и выйти в полуфинал соревнований, в котором сыграет с американками.

Матч сборных России и Австралии для обеих команд был определяющим в плане перспектив борьбы за медали. Специалисты отдавали небольшое преимущество представителям Зеленого континента. Однако российская команда также здорово провела групповой турнир, уступив лишь американкам. Помогли нашей сборной выйти в плей-офф с 3-го места в группе три ватерполистки из златоустовского клуба «Динамо-Уралочка» — Эльвина Каримова, Мария Берснева и Евгения Головина.

Начало матча осталось за австралийками, открывшими счет. Однако к концу первого отрезка игры россиянкам удалось завладеть игровым и территориальным преимуществом и уйти на короткий перерыв, ведя в счете 4:2. По схожему сценарию прошла вторая четверть, которая завершилась вничью — 2:2.

Российская команда на групповом этапе подвергалась резкой критике за слабую игру в обороне. Однако с австралийками наши девчата сумели добавить в этом компоненте игры, действуя против соперниц предельно плотно и не давая им возможности для свободного броска. Кроме того, поймала кураж голкипер сборной России Анна Карнаух, в нескольких моментах выручая команду после атак австралиек.

Ключевые события в матче прошли в заключительной четверти. За 2 минуты до финальной сирены россиянки вели в счете 9:7. Не сумев реализовать большинство, наша команда пропустила контратаку, в которой австралийки имели возможность сократить отставание до минимума. В критический момент вновь выручила партнеров по команде Анна Карнаух. За 16 секунд до финальной сирены сборная Австралии сумела-таки забить еще мяч, но в оставшееся время россиянки сумели удержать победный счет 9:8 и выйти в следующий раунд.

В полуфинале олимпийского турнира по женскому водному поло соперником сборной России станет команда США, главный фаворит соревнований. Матч состоится 5 августа в 11:30 по челябинскому времени. На групповом этапе эти команды уже встречались друг с другом — со счетом 18:5 победили американки.