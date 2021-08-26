Ватерполистки сборной России вышли в плей-офф первенства Европы

Наша команда убедительно выиграла групповой этап

В Хорватии продолжается первенство по водному поло среди спортсменок до 17 лет. Под руководством главного тренера златоустовской «Динамо-Уралочки» Михаила Накорякова сборная России с шестью южноуральскими спортсменками в составе одержала победы во всех матчах группового этапа и вышла в плей-офф турнира.

Команда наших девушек с огромным преимуществом выиграла предварительный раунд: в своей группе она просто не оставила соперницам шанса, установив рекорд результативности в официальных первенствах Европы. Например, матч против Румынии завершился со счетом 43:3. Кроме того, наша команда разгромила Хорватию — (18:4), Мальту (39:2) и уверенно победила Германию (16:2).

Сборная России заняла первое место в группе и вышла в плей-офф. Шесть ватерполисток «Динамо-Уралочки» играют важную роль в команде, являются одними из ее лидеров. Четвертьфинальный поединок наши девчата проведут уже завтра, 27 августа.

София Поромова