Ватерполистки сборной России с победы стартовали на первенстве мира

В составе команды выступают семь спортсменок из Златоуста

В Израиле стартовало первенство мира по водному поло среди юниорок до 21 года. Один из претендентов на победу, сборная России, в первом поединке уверенно обыграла соперниц из Бразилии — 19:4. Весомый вклад в победу внесли семь ватерполисток из златоустовского клуба «Динамо-Уралочка».

В поединке со сборной Бразилии у нашей команды не возникло проблем. По сути судьба встречи решилась уже в первом периоде, который прошел с подавляющим преимуществом российской сборной и завершился со счетом 5:0.

Далее наши ватерполистки только наращивали перевес. После второй четверти — 10:3, после третьей — 15:4, а итоговый результат — 19:4.

Напомним, что в составе этой сборной России 7 игроков «Динамо-Уралочки», а в тренерском штабе — наставник златоустовской дружины Михаил Накоряков. Наши девчонки прилично помогли команде, забили 15 из 19 голов в этом матче. Сегодня и завтра, 11 и 12 октября, российская команда сыграет с командами Узбекистана и Венгрии.