Ватерполистки сборной России громят соперников на Кубке мира

Вклад в командные победы вносят и спортсменки из златоустовской команды «Динамо-Уралочка»

Женская сборная России триумфально выступает на Кубке мира по водному поло, завершив групповой этап тремя победами в трех матчах. Наши девушки выступают на Мальте с национальной символикой, весомый вклад в командные успехи вносят и три ватерполистки «Динамо-Уралочки» из Златоуста. Впереди у российской сборной серия плей-офф, сообщает результаты Федерация водных видов спорта России.

На турнире на Мальте женская сборная России по водному поло впервые после четырехлетнего перерыва выступает с национальной символикой. Перед каждым матчем команды звучит гимн страны, поднимается государственный флаг.

«Я еле сдерживал слезы, когда это произошло. Вспомнил, как десять лет назад мы выиграли первенство мира в Новой Зеландии. В составе тогда были Белла Маркоч, Маша Макарова, они уже повзрослели, стали мамами, но отлично играют. С Полиной Поповой мы выигрывали первенство мира трижды! Уникальное достижение. Я вспоминал эти десять лет, и шли мурашки по коже, когда гимн России вновь прозвучал на международных соревнованиях», — отметил главный тренер женской сборной России по водному поло Сергей Маркоч.

В составе национальной команды выступают на Кубке мира и три спортсменки из златоустовской «Динамо-Уралочки» — Ольга Лупиногина, Мария Макарова и Полина Попова. Все они играют важную роль в успехах команды, отличились забитыми голами. На групповом этапе сборная России разгромила соперниц из Аргентины, Германии и ЮАР — и каждый раз с разницей в 22 мяча!

Кубок мира по водному поло среди женских команд. Дивизион В. Результаты матчей с участием сборной России:

21 апреля. Россия — Аргентина — 33:11.

22 апреля. Россия — Германия — 26:4.

23 апреля. Россия — ЮАР — 27:5.

24 апреля. Четвертьфинал. Россия — Бразилия.

Теперь нашу команду ждет серия плей-офф. В четвертьфинале ей предстоит сыграть со сборной Бразилии. Напомним, что сборной России нужно выйти в финал турнира, чтобы завоевать путевку в Суперфинал Кубка мира.