Ватерполистки сборной России без потерь завершили групповой этап первенства мира

Наша команда одержала три победы и вышла в плей‑офф турнира

На проходящем в Израиле первенстве мира по водному поло среди девушек до 21 года уверенно завершила групповой этап сборная России. Наша команда с семью ватерполистками из златоустовского клуба «Динамо-Уралочка» выиграла все свои матчи и вышла в плей-офф турнира.

В стартовом поединке российская команда не испытала проблем с соперницами из Бразилии — 19:4. Во втором наши девчата одержали еще более убедительную победу над сборной Узбекистана — 28:6. И лишь в заключительном матче группового этапа венгерки дали бой сборной России. В первой половине игры они достойно сражались, пытались навязать борьбу, однако затем все встало на свои места. Российская команда добавила агрессии в атаке, с которой соперницы не смогли справиться. Итоговый счет — 16:10 в нашу пользу.

Существенный вклад в командный успех внесли южноуральские ватерполистки. В их активе 12 заброшенных мячей из 16. Напомним, что в тренерский штаб сборной входит и наставник «Динамо-Уралочки» Михаил Накоряков.

Сборная России, заняв первое место в группе, вышла напрямую в четвертьфинал турнира. Соперник нашей команды на этой стадии определится позже, с ним россиянки сыграют 14 октября.