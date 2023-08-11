Ватерполистки клуба «Уралочка» из Златоуста вызваны в сборные команды России

В тренерский штаб вошел тренер Михаил Накоряков

«В программе сбора помимо стандартной тренировочной работы запланировано и несколько контрольных матчей между взрослой и молодой командами»,

— отметили в пресс-службе команды.