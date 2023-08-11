В Кисловодске проходят учебно-тренировочные сборы женских сборных России по водному поло. Семь ватерполисток клуба «Уралочка» вошли в состав национальных команд. А в тренерском штабе работает главный тренер из Златоуста Михаил Накоряков, сообщает пресс-служба ВК «Динамо-Уралочка».

«В программе сбора помимо стандартной тренировочной работы запланировано и несколько контрольных матчей между взрослой и молодой командами», — отметили в пресс-службе команды.
После тренировочных сборов с национальными командами все ватерполистки «Уралочки» проведут большой сбор в Белоруссии, где продолжат подготовку к новому сезону. Перед командой стоит задача сохранить титул чемпионов России.

Добавим, что в прошлом сезоне ватерпольный клуб «Динамо-Уралочка» в шестой раз завоевал титул чемпиона России. В решающем матче соревнований ватерполистки из Златоуста в серии пенальти победили нижегородский «Буревестник» — 13:12 и спустя 21 год вернули себе титул чемпионок России.