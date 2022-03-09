Ватерполистки клуба «Динамо-Уралочка» из Златоуста вышли в «Финал четырех» чемпионата России

Южноуральская команда завершила предварительный этап турнира на первой строчке таблицы

В Киришах Ленинградской области завершился заключительный, пятый, тур чемпионата России по водному поло среди женских команд. Златоустовский клуб «Динамо-Уралочка-ЗМЗ» сохранил за собой лидирующую позицию, финишировал на первом месте регулярного чемпионата и таким образом вышел в «Финал четырех», где сильнейшие коллективы разыграют медали турнира, сообщает пресс-служба ВК «Динамо-Уралочка».

В пятом туре чемпионата основной состав «Динамо-Уралочки» провел пять матчей, в которых одержал три победы и дважды завершил поединки вничью. Так, наша команда выиграла у «Буревестника» из Нижнего Новгорода (18:7), столичного СКИФа (12:9) и дублирующего состава златоустовского клуба (22:9), а также разошлась миром с волгоградским «Спартаком» (13:13) и «Кинефом» из Киришей (9:9).

Вторая команда по итогам пяти туров заняла общее пятое место в турнирной таблице и завершила свое выступление в нынешнем сезоне.

Лидирующая группа чемпионата России по водному поло среди женских команд:

1. «Динамо-Уралочка-ЗМЗ» — 26 очков.

2. «Кинеф-Сургутнефтегаз» — 21 очко.

3. «Спартак-Волгоград» — 21 очко.

4. СКИФ-ЦОП Москомспорта — 11 очков.

5. «Динамо-Уралочка» — 7 очков.

Заняв первое место по итогам предварительного этапа чемпионата России, южноуральский клуб завоевал право принять решающие матчи в борьбе за медали в Златоусте. «Финал четырех» пройдет 19—20 марта в спортивно-оздоровительном центре «Уралочка».