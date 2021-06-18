Ватерполистки из Златоуста в составе российской сборной вышли в полуфинал Мировой лиги

Южноуральским спортсменкам предстоит матч с командой США

Сборная России по водному поло вышла в полуфинал Мировой лиги. Три ватерполистки златоустовской «Уралочки» внесли существенный вклад в победу в четвертьфинале — 17 июня россиянки в серии пенальти обыграли сборную Греции, сообщили в пресс-службе клуба «Динамо-Уралочка».

Основное время матча завершилось вничью со счетом 8:8. Исход решился серией пенальти (4:2) в пользу российской сборной.

«Мария Берснева вчера забила два мяча, Эльвина Каримова — один мяч в основное время и один во время пенальти. Наш вратарь Евгения Головина защищала ворота в серии послематчевых пенальти и отразила один решающий штрафной бросок. Большой шанс, что три наших „уралочки“ попадут на Олимпиаду в Токио и там будут достойно сражаться», — прокомментировали ИА «Первое областное» в пресс-службе ватерпольного клуба «Динамо-Уралочка» Златоуст.

Напомним, турнир с участием восьми сильнейших команд водного поло проходит с 14 по 19 июня на арене Olympic Aquatic Center. В состав сборной России вошли три спортсменки златоустовской «Динамо-Уралочки»: Евгения Головина, Мария Берснева, Эльвина Каримова.

Российские спортсменки в группе «А» проиграли Канаде и выиграли у команд Венгрии и Японии. В полуфинале турнира в пятницу, 18 июня, наша сборная сыграет с командой США.