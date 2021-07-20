Ватерполистки из Златоуста приземлились в Токио

Три спортсменки в составе сборной России примут участие в Олимпийских играх

Сегодня, 20 июля, в аэропорту Токио приземлился рейс сборной России по женскому водному поло, в составе которой в олимпийском турнире выступят три южноуральские спортсменки, сообщает Федерация водного поло России.

Последний подготовительный сбор перед вылетом в Токио российская команда проводила во Владивостоке.

«Чувствуется небольшое волнение перед главным стартом. Наверное, во многом это из-за ситуации с коронавирусом. Нам нужно в первую очередь внимательно относиться к своему здоровью. Настрой у нас боевой, все находимся в предвкушении старта соревнований», — сообщила Эльвина Каримова пресс-службе клуба «Динамо-Уралочка».

В олимпийском турнире по женскому водному поло выступят 10 команд. На предварительном этапе они разбиты на две группы — по пять в каждой. Сборная России сыграет с командами Китая, Венгрии, США и Японии. Первый матч наша сборная сыграет с соперницами из Китая 24 июля.