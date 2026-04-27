Ватерполистки из Златоуста помогли сборной России выиграть Кубок мира

В составе национальной команды трофей завоевали три спортсменки из команды «Динамо-Уралочка»

Ватерполистки сборной России триумфально выступили на Кубке мира, завоевав трофей. В финальном матче наша команда в упорном поединке вырвала победу у соперниц из Китая со счетом 18:17. Россиянки не только завоевали путевку на Суперфинал Кубка мира, но и получили право выступить в следующем сезоне в элитном дивизионе турнира, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Турнир, прошедший под эгидой World Aquatics на Мальте, стал для российской сборной первым международным соревнованием под флагом федерации после отстранения в 2022 году. Спортсменки выступили с национальным флагом и гимном.

В драматичном финале россиянки вырвали победу у команды Китая на последней секунде матча — итоговый счет составил 18:17 в пользу сборной России. Благодаря этому успеху команда завоевала титул победителя второго дивизиона мирового женского водного поло и гарантировала себе участие в суперфинале Кубка мира, который пройдет с 22 по 26 июля в Сиднее (Австралия).

Особого признания заслуживают три представительницы команды «Уралочка» из Златоуста. Весомый вклад в успех сборной внесли Ольга Лупиногина, Мария Макарова и Полина Попова.