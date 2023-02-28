Ватерполистки «Динамо-Уралочки» в составе сборной России сыграют с командами из Греции

На сборы были вызваны шесть южноуральских спортсменок

«Задача сбора — подготовка к играм с лучшими греческими клубами, за которые выступают легионеры из США, Канады и Австралии. Определили 16 игроков, которые 28 февраля полетят в Грецию. В сборной команде России есть представители всех, шести клубов, участвующих в Суперлиге Чемпионата России. Я очень рад что у нас появилась отличная возможность проверить уровень подготовки сборной команды России в играх с одними из лучших команд Европы»,

— рассказал главный тренер сборной Сергей Маркоч.

Южноуральские ватерполистки команды «Динамо-Уралочка» из Златоуста вошли в состав женской сборной России по водному поло. Национальная ватерпольная команда провела тренировочные сборы и отправилась в Грецию, где сыграет с афинским «Олимпиакосом», сообщает Федерация водного поло России.От златоустовской команды в сборную вызваны сразу шесть ведущих игроков: Евгения Головина, Юлия Лаптева, Полина Попова, Белла Маркоч, Елизавета Заплатина и Дарья Бунакова. Они приняли участие в сборе на тренировочной базе сборных команд России «Озеро Круглое».Сегодня 28 февраля спортсменки отправились в Грецию, где проведут два матча с афинским «Олимпиакосом», который последние два года выигрывал Лигу Европейских Чемпионов.Добавим, что ватерполистки «Динамо-Уралочки» продолжают сохранять лидерство в чемпионате России. Команда из Златоуста одержала две победы в 6‑м туре Суперлиги.