Ватерполистки «Динамо-Уралочки» уступили «Кинефу» в Кубке Евразии

Команда из Златоуста не смогла взять реванш за поражение в финале чемпионата России

Поединок двух сильнейших женских ватерпольных команд России в финале Кубка Евразии завершился победой 20-кратного чемпиона страны. «Кинеф-Сургутнефтегаз» из Киришей одержал победу с минимальным счетом над «Динамо-Уралочкой» из Златоуста — 9:8, сообщает пресс-служба Федерации водного поло России.

Поединок недавних финалистов чемпионата страны получился, как и ожидалось, равным и упорным. Команды попеременно вели в счете, но создать комфортный отрыв не удавалось ни тем, ни другим. И лишь в концовке ватерполистки из Ленинградской области сумели вырваться вперед и сохранить преимущество: решающая атака «Динамо-Уралочки» на последних секундах не увенчалась успехом. В итоге — 9:8 в пользу команды из Киришей.

Южноуральская команда не смогла взять реванш за досадное поражение в финале чемпионата России, который прошел в Златоусте. В решающем матче судьба золотых медалей определилась в серии послематчевых пенальти. Здесь удача также была на стороне «Кинефа».