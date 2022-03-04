Ватерполистки «Динамо-Уралочки» стартовали в пятом туре чемпионата России

Основной состав клуба из Златоуста выиграл у дублирующего со счетом 22:9

В Киришах (Ленинградская область) стартовал заключительный, пятый тур чемпионата России по водному поло среди женских команд, по итогам которого определятся участники «Финала четырех». В первый день основной состав «Динамо-Уралочки» уверенно обыграл дублирующий со счетом 22:9, сообщает пресс-служба златоустовского клуба.

Основной состав, «Динамо-Уралочка-ЗМЗ», уже обеспечил себе участие в «Финале четырех». По итогам предварительного этапа чемпионата России наша команда уверенно закрепилась на первой строчке турнирной таблицы и уже может готовиться к решающим играм в борьбе за медали чемпионата.

Резервный состав клуба, «Динамо-Уралочка», идет на пятой строчке в турнирной таблице и сохраняет шансы на выход в следующую стадию турнира. Для молодых южноуральских ватерполисток тур в Киришах играет первостепенное значение.

В южноуральском дерби между двумя командами златоустовского клуба борьбы не получилось. Более опытные и мастеровитые ватерполистки не испытали проблем, уверенно победив — 22:9.

Сегодня, 4 марта, состоятся очередные матчи тура. «Динамо-Уралочка» сыграет с волгоградским «Спартаком», а «Динамо-Уралочка-ЗМЗ» — с «Кинефом-Сургутнефтегаз» из Киришей.