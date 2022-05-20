В Нижнем Новгороде прошло первенство России по водному поло среди девушек не старше 18 лет. Юниорская команда «Динамо-Уралочки» из Златоуста стала серебряным призером турнира, уступив в финале хозяйкам турнира, сообщает пресс-служба ВК «Динамо-Уралочки».
Южноуральские ватерполистки одержали уверенную победу на групповом этапе, разгромив соперниц из Санкт-Петербурга, Киришей и Ханты-Мансийска. В четвертьфинале златоустовские спортсменки разобрались с УОР Чехова — 17:3, в полуфинале — с ЦОП «Кинеф» со счетом 10:7.
Однако в финальном матче южноуральские спортсменки уступили хозяйкам соревнований ватерполисткам Нижнего Новгорода, завоевав серебряные медали первенства страны.
Напомним, что южноуральских ватерполисток вызвали в сборную России по водному поло. Главный тренер и спортсменки команды «Динамо-Уралочка» начали тренировочную подготовку.
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