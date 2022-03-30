Ватерполистки «Динамо-Уралочки» сразятся за Кубок Евразии

Южноуральский клуб сыграет с «Кинефом-Сургутнефтегазом» из Киришей

Два сильнейших российских женских ватерпольных клуба разыграют первый Кубок Евразии. Поединок был организован после того, как Международная федерация водных видов спорта (LEN) исключила «Динамо-Уралочку» и «Кинеф» из розыгрыша Кубка европейских чемпионов. По взаимной договоренности между командами игра за трофей состоится в Ленинградской области, сообщает пресс-служба ВК «Динамо-Уралочка».

В нынешнем сезоне на европейской арене одинаково успешно выступали и ватерполистки «Динамо-Уралочки», и «Кинефа» — коллективы успешно преодолели предварительный этап, вышли в «Финал четырех» Кубка европейских чемпионов. Однако Международная федерация водных видов спорта (LEN) из-за известных политических событий приняла решение исключить российские клубы из турнира. Так и родилась идея организовать Кубок Евразии для двух сильнейших команд страны. Его инициатором выступил «Кинеф-Сургутнефтегаз».

Поединок состоится 3 апреля в Киришах. Дата выбрана неслучайно — именно в этот день пройдет Финал Евролиги, где могли выступить российские команды. Напомним, что двумя неделями ранее команды уже встречались друг с другом в финале чемпионата России, прошедшем в Златоусте. В драматичной борьбе в серии послематчевых пенальти победу одержали спортсменки из Ленинградской области, завоевавшие в 20-й раз подряд титул сильнейшего клуба страны.