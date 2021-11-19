Ватерполистки «Динамо-Уралочки» с победы стартовали в Евролиге

Клуб из Златоуста победил греческую «Глифаду» — 15:11

Ватерпольный клуб «Динамо-Уралочка» из Златоуста успешно взял старт в новом розыгрыше Евролиги. В первом матче группового этапа подопечные Михаила Накорякова взяли верх над «Глифадой» из Греции — 15:11, сообщает пресс-служба ВК «Динамо-Уралочка».

В стартовом матче южноуральской команде предстояло сыграть с хозяйками турнира группы «А», в которой представлены пять команд. Три сильнейших коллектива по итогам группового этапа выйдут в плей-офф и продолжат борьбу за медали. Там к ним присоединятся три призера прошлого розыгрыша Евролиги и победитель LEN-Trophy российский клуб «Кинеф-Сургутнефтегаз».

«Очень тяжелая игра, в которой три периода шли „качели“, лидерство переходило от одних к другим. Все решилось в четвертой четверти, когда сказались мастерство и физическая подготовка „уралочек“. Сначала они оторвались в счете на два мяча, а затем уже добивали старающихся отыграться гречанок», — сообщается на официальном аккаунте златоустовского клуба в «Инстаграме».

В сложнейший момент помогла команде Аниса Шарафутдинова. Ей удалось реализовать два точных броска в концовке игры, а эффектную точку мячом в пустые ворота красиво поставила Елизавета Заплатина. Самой результативной в составе «Динамо-Уралочки» стала Мария Берснева, на счету которой шесть заброшенных мячей. Итоговый счет — 15:11 в пользу южноуральского клуба.

Следующий матч наша команда проведет 20 ноября с «Террассой» из Испании.