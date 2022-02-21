Ватерполистки «Динамо-Уралочки» одержали победу в Евролиге над соперницами из Италии

Златоустовский клуб выиграл в гостевом поединке у «Плебисцито Падуя» — 11:8

Вчера в итальянском городе Падуя провел первый поединок в плей-офф Евролиги златоустовский клуб «Динамо-Уралочка». Южноуральская команда одержала важную победу над итальянским «Плебисцито Падуя» — 11:8 и теперь является фаворитом перед ответным поединком, который пройдет 26 февраля в челябинском бассейне «Строитель», сообщает пресс-служба ВК «Динамо-Уралочка».

Поединок в Италии наша команда провела безупречно. Залогом успеха стала агрессивная игра в атаке в первые минуты матча. «Динамо-Уралочке» удалось подавить соперника высокими скоростями — как результат 6:1 после первого периода. Итальянки постарались исправить положение, дважды сокращали разрыв в счете до двух мячей. Однако южноуральская команда держала нити игры под своим контролем.

Помогли сохранить преимущество лидеры «Динамо-Уралочки»: голкипер Евгения Головина дважды отразила пенальти, а Мария Берснева результативно завершила важные атаки. В активе у форварда южноуральского клуба четыре заброшенных мяча. По два точных попадания у Анастасии Панфиловой, Юлии Лаптевой и Елизаветы Заплатиной.

Итоговый счет 11:8, и теперь команды проведут ответный поединок в России. Он состоится 26 февраля в челябинском бассейне «Строитель». Победитель противостояния выйдет в «Финал четырех» Евролиги.