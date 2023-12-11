Ватерполистки «Динамо-Уралочки» обменялись победами со «СКИФ-Восток»

Команда из Златоуста стартовала во втором этапе чемпионата России

Женская ватерпольная команда «Динамо-Уралочка» стартовала во втором этапе чемпионата России, обменявшись победами со столичным клубом «СКИФ-Восток». В первом матче подопечные Михаила Накорякова одержали победу со счетом 10:7, во втором уступили по пенальти 8:10. Команда из Златоуста сохранила за собой вторую строчку в турнирной таблице, сообщает пресс-служба ЖВК «Динамо-Уралочка».

Первый из спаренных домашних матчей с московским «Скифом» наша главная команда начала очень мощно. Соперницы не сразу вошли в игру, чем воспользовались ватерполистки «Уралочки». К большому перерыву они сделали счет 9:2, после чего как-то резко успокоились. И наступила очередь уже игрокам «СКИФа» сделать резкий рывок и сократить в четвертой четверти отставание всего до 3 мячей. Но вовремя сделанные коррективы нашим тренерским штабом развить успех соперницам не позволили.

В повторном поединке с первых же минут пошла вязкая, тяжелая борьба. Проявились сложности «Уралочки» в атаке, особенно против позиционной обороны гостей. За первую половину смогли забросить всего 2 мяча и закономерно уступали 2:4. Но собрались и постепенно выровняли игру стараниями капитана Полины Поповой и вернувшейся в строй Марии Макаровой. А за полторы минуты до конца основного времени и вышли вперед — 7:6, но победу не удержали. Ничья — 7:7, а в серии пенальти удачливее были соперницы. Общий счет игры — 8:10 не в нашу пользу.

«В первой игре у нас многое получалось. Даже когда соперник перестроился и сделал рывок, мы смогли удержать победу. Весь второй матч игра шла мяч в мяч, никто не хотел уступать — и в итоге ничья в основное время. Над пенальти будем работать, это очень важный элемент», — подвела итог двум матчам игрок ВК «Динамо-Уралочка» Мария Макарова.

Напомним, что команда из Златоуста является действующим чемпионом России. В прошлом сезоне «Динамо-Уралочка» спустя 21 год вернула себе титул сильнейшей женской ватерпольной команды страны, выиграв в финальном матче у нижегородского «Буревестника».