Ватерполистки «Динамо-Уралочки» из Златоуста стартуют в женской Евролиге

В первом матче южноуральский клуб сыграет с греческой «Глифадой»

Сегодня, 18 ноября, ватерпольный клуб «Динамо-Уралочка» начинает новый европейский сезон. В новом розыгрыше женской Евролиги команда из Златоуста на групповом предварительном этапе сыграет в Греции, сообщает пресс-служба «Динамо-Уралочки».



Кроме нашей команды, в группе «А» также сыграют греческая «Глифада», «Верона» из Италии, испанская «Террасса» и израильский клуб «Аза Тель-Авив». Свой первый матч златоустовские ватерполистки проведут сегодня, 18 ноября, против хозяек турнира — «Глифады». Для выхода в следующий раунд женской Евролиге необходимо занимать одно из первых двух мест в группе.



Напомним, в прошлом сезоне «Динамо-Уралочка» дошла до «Финала четырех» Евролиги, однако в решающих сражениях не смогла выиграть. Так, в полуфинале подопечные Михаила Накорякова по пенальти уступили венгерскому «Дунайварошу» (14:15), а в матче за третье место наша команда проиграла «УВСЕ» из Венгрии (10:15).

