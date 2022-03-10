Ватерполистки «Динамо-Уралочки» из Златоуста сразятся за Кубок Евразии

В решающем матче за трофей южноуральский клуб поборется с «Кинефом» из Ленинградской области

Руководства двух женских российских ватерпольных клубов, отстраненных от участия в Евролиге, договорились о проведении Кубка Евразии. В решающем поединке за трофей, который пройдет в день финала Евролиги, сразятся златоустовская «Динамо-Уралочка» и «Кинеф-Сургутнефтегаз» из Киришей, подтвердили корреспонденту ИА «Первое областное» в штабе южноуральского ватерпольного клуба.

Этой весной сразу две российские команды «Кинеф-Сургутнефтегаз» (Кириши, Ленинградская область) и «Динамо-Уралочка» (Златоуст, Челябинская область) по спортивному принципу вышли в финальную часть Евролиги LEN, главного еврокубка в женском водном поло. Однако затем клубы были отстранены от решающих матчей Европейской лигой водных видов спорта.

«КИНЕФ-Сургутнефтегаз», который базируется в европейской части страны, и «Динамо-Уралочка ЗМЗ», находящаяся в азиатской, договорились о том, что разыграют Кубок Евразии в тот же день, когда будет проводиться финал Евролиги LEN, то есть 1 апреля.

Напомним, что ватерпольный клуб «Динамо-Уралочка» завершил регулярный чемпионат России на первом месте. 20—21 марта в Златоусте пройдет «Финал четырех», по итогам которого определятся победители и призеры национального чемпионата. Помимо хозяек, за победу будут бороться «Кинеф-Сургутнефтегаз», «Спартак-Волгоград» и столичный СКИФ.