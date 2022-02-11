Ватерполистки «Динамо-Уралочки» из Златоуста победили действующего чемпиона страны

Южноуральский клуб выиграл у «Кинефа» из Киришей — 11:10

В Златоусте продолжается 4 тур чемпионата России по водному поло среди женских команд. Сегодня, 11 февраля, ватерполистки златоустовского клуба «Динамо-Уралочка» одержали важнейшую победу над действующим чемпионом страны «Кинеф-Сургутнефтегаз» из Киришей — 11:10, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Нынешний сезон «Динамо-Уралочка» проводит очень мощно и уверенно. При этом девушкам из Златоуста хватает сил успешно играть на нескольких фронтах — за сборную страны, в еврокубках, чемпионате страны. Поэтому и в домашнем туре российского первенства наша команда является фаворитом, даже несмотря на то, что среди соперников «Динамо-Уралочки» — суперклуб из Киришей, который 19 лет подряд завоевывает титул сильнейшего в стране.

В чемпионате-2021/2022 команды уже встречались друг с другом и успех был на стороне команды из Златоуста. И в отчетном поединке «уралочки» доказали, что в этом сезоне имеют большие шансы спустя долгое годы вернуть себе титул сильнейших в стране.

Сам поединок получился очень ровным и упорным. В нем преимущество переходило от одной к другой команде, а сама игра держала в напряжении до последних секунд. Южноуральским ватерполисткам удалось удержать победный счет — 11:10. Самыми результативным игроком в нашей команда стала Мария Берснева, записавшая на свой счет 3 гола. По два точных попадания у Екатерины Голубевой и Екатерины Зеленцовой.

Завтра, 12 февраля, состоятся очередные поединки 4 тура. Основная команда «Динамо-Уралочки» сыграет против волгоградского «Спартака», а резервный состав клуба со СКИФом из Москвы.