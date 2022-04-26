Ватерполистки «Динамо-Уралочки» громят соперниц на юниорском первенстве России

Южноуральская команда одержала уверенную победу в двух стартовых поединках

В Нижнем Новгороде стартовал финал первенства России по водному поло среди юниорок не старше 20 лет. Ватерполистки златоустовской «Динамо-Уралочки» начали турнир с двух уверенных побед, возглавляя турнирную таблицу, сообщает пресс-служба златоустовского клуба.

В финальной части турнира выступают семь команд, прошедших отборочные этапы. «Динамо-Уралочка» под руководством Михаила Накорякова стартовала с крупной победы над соперницами из подмосковного Чехова (29:5), а на следующий день выиграла у команды Волгоградской области (28:3).

В перерывах между играми спортсменки «Динамо-Уралочки» посетили Нижегородский кремль, где сделали памятные фото на фоне знаменитого Т-34-85 — советского танка, который в годы Великой Отечественной войны производили на Челябинском тракторном заводе.

Турнир продлится до 1 мая, а уже 4-го числа сразу две команды «Динамо-Уралочки» вступят в бой за один из главных трофеев сезона — Кубок России.