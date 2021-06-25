Ватерполистки «Динамо-Уралочки» выступят на первенстве Европы

В состав российской команды вызвали четырех спортсменок из Златоуста

Тренерский штаб сборной России объявил состав команды, которая выступит с 27 июня по 4 июля на первенстве Европы среди девушек до 15 лет. В венгерский город Сентеж отправятся четыре спортсменки команды «Динамо-Уралочка» из Златоуста, сообщает пресс-служба клуба.

Честь сборной России на международных соревнованиях будут защищать Дарья Вайсберг, Дарья Зубова, Кира Мальцева и Валерия Сабурова.

В эти же дни проходит последний учебно-тренировочный сбор национальная сборная страны. По ее итогам будет определен состав команды для участия в летних Олимпийских играх — 2021 в Токио. В расположении главного тренера сборной России Александра Гайдукова находятся шесть ватерполисток клуба «Динамо-Уралочка».