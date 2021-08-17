Ватерполисткам «Динамо-Уралочки» провели экскурсию по Златоустовскому металлургическому заводу

Участницы Олимпийских игр познакомились с условиями работы заводчан

На Златоустовском металлургическом заводе состоялось чествование ватерполисток команды «Динамо-Уралочка», представивших сборную России на Олимпиаде-2020 в Токио. Марию Берсневу, Эльвину Каримову, Евгению Головину провели по цехам завода, а затем поздравили с успешным выступлением на Играх в Токио, сообщает пресс-служба златоустовского клуба.

«Мы вы с большим интересом и вниманием следили за выступлениями наших девушек на Олимпиаде, поддерживали их. Выражаем благодарность за подготовку таких сильных и титулованных спортсменок их тренеру, директору спортшколы № 8 Михаилу Накорякову», — выступил с приветственным словом директор Златоустовского металлургического завода Игорь Сизов.

«Мне приятно принять поздравления именно от заводского коллектива, потому что с предприятием нас связывают долгие годы сотрудничества, хорошая взаимосвязь и добрая дружба», — сказал в ответ Михаил Накоряков, вспомнив что свою трудовую деятельность начинал на заводе, в ЭСПЦ № 1.

Напомним, что на Олимпиаде в Токио женская сборная России по водному поло заняла итоговое четвертое место, уступив в матче за бронзу сборной Венгрии (9:11). Но, как отмечают специалисты, тренеры и сами спортсменки, в главных соревнованиях планеты сборная России показала высочайший уровень подготовки.

«Игры были достаточно напряженные. В группе проходили не так эмоционально, но с четвертьфиналов началась настоящая битва — игры на вылет. Здесь мы встретились со сборной Австралии, которая занимала лидирующие строчки в другой подгруппе, команда сильная, проигрывать было нельзя, мы изучали соперника и перестраивали тактику. В полуфинале с США, одной из сильнейших команд, сначала игра складывалась удачно для нас, мы реализовывали свои моменты и держали оборону, но на последних минутах американкам удалось „перетянуть“ счёт в свою пользу. В матче за бронзу мы вышли на Венгрию, в этой игре им повезло немного больше»,— рассказала Мария Берснева.

«Олимпиада — это всегда волнительно и ответственно, особенно когда за тебя болеет вся страна. В команду попадает 13, а тренируется с нами 25 человек. Это ещё и большая ответственность за тех, которых не включили в сборную, потому что ты представляешь лучших игроков», — добавила капитан команды «Динамо-Уралочка» Эльвина Каримова.

Олимпийские игры в Токио не первые для Эльвины, на Олимпиаде в Рио-Де-Жанейро в 2016 году в составе команды она стала бронзовым призёром. А Мария и Евгения участвовали в таких соревнованиях впервые.

«Это моя первая Олимпиада, испытываю смешанные чувства и эмоции. Огромное спасибо Михаилу Николаевичу Накорякову, его слова поддержки были очень важны, особенно в моменты, когда настраиваешься на игру. Видишь сообщение от тренера: „Я верю в вас, всё получится“ и понимаешь, что можешь всё», — добавила Евгения Головина.

На вопрос о будущих планах все три спортсменки однозначно отвечают, что останавливаться на достигнутом не собираются и ставят перед собой сложные, но вполне реализуемые задачи.

«Осталось мало времени до следующей олимпиады в Париже, нужно подкорректировать свою игру, исправить ошибки, добавить немного в тренировках. Главная цель — медаль Олимпийских игр, а на данный момент — первое место в командных соревнованиях — Чемпионате России и Еврокубке», — говорит Эльвина Каримова.

Осенью ватерпольный клуб «Динамо-Уралочка» возьмет старт в очередном чемпионате России. Пока еще не сверстан календарь соревнований, но команда ставит перед собой максимальные задачи. В прошлом сезоне златоустовские спортсменки стали серебряными призерами, а в этом хотят прервать гегемонию сильнейшего клуба страны — «Кинеф-Сургутнефтегаз» из Ленинградской области.