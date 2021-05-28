Валуев посетил турнир ММА с участием Чеченского Макгрегора

Обозреватель ИА «Первое областное» Константин Устьянцев — о смешанных боевых единоборствах (ММА) и прошедшем в Челябинске турнире NGL4

27 мая в челябинском ДС «Юность» прошел 4-й международный турнир по смешанным единоборствам от компании NGL (New Generation League). В рамках шоу этого первого международного промоушена ММА в Челябинске состоялось немало хороших, конкурентных поединков. А всего мероприятие насчитывало 15 боев по ММА. В качестве почетного гостя на турнире присутствовал бывший чемпион мира в супертяжелом весе по профессиональному боксу, а ныне депутат Госдумы Николай Валуев.

Откуда зародились ММА

Но для начала вспомним, что такое смешанные единоборства, которые зачастую ошибочно называют боями без правил. ММА (Mixed Martial Arts) — это смешанные боевые искусства, то есть вид спорта, в рамках которого могут сражаться и проявлять себя представители разных видов единоборств: вольной и греко-римской борьбы, дзюдо, самбо, джиу-джитсу, традиционного, тайского, французского и прочих видов бокса, кикбоксинга, карате и даже постановочно-спортивного шоу рестлинга.

Самым далеким предшественником ММА большинством экспертов считается панкратион — вид спортивного единоборства, который входил в программу античных Олимпийских игр в Древней Греции. А отечественными историческими аналогами смешанных единоборств можно назвать очень распространенную на Руси забаву — кулачный бой, а также имевшие высокую популярность у молодежи СССР боевое самбо и армейский рукопашный бой.

В общем, если говорить простыми словами, ММА — это вид спорта, в котором два соперника стремятся одержать победу посредством борьбы и нанесения ударов руками и ногами, не применяя при этом никакого дополнительного оружия.

Непосредственно название Mixed Martial Arts было придумано и введено в обиход в середине 1990-х годов. Примерно с того же времени и начался бум этого вида спорта во многих странах мира. Кроме России и всего постсоветского пространства, смешанные единоборства очень развиты и популярны в США, Западной Европе, Бразилии, Японии, Австралии и в других странах и регионах.

Вопреки некоторым стереотипам, современные правила ММА имеют не так уж мало ограничений, введенных с целью сохранения здоровья занимающихся этим видом спорта бойцов. Например, запрещаются удары локтями, в пах, горло, коленом в партере, по затылку и позвоночнику, тычки пальцами в глаза, укусы и т. п.





Формула боев в большинстве ведущих профессиональных организаций состоит из трех раундов по пять минут, а в титульных поединках количество раундов возрастает до пяти. А вот место состязания, в отличие, например, от того же профессионального бокса, где всегда дерутся в ринге, у разных организаций ММА варьируется. Бойцы смешанных единоборств состязаются и в ринге, и в восьмиугольной, и в шестиугольной, и в круглой клетках.

Амуниция ММА в целом разнообразна, но спортсмены мужского пола основных профессиональных организаций дерутся только в шортах, под которые надевается паховый протектор, в перчатках с открытыми пальцами для обеспечения возможности свободного хвата, а также с капой на зубах. У бойцов женского пола к этим элементам экипировки добавляются еще и спортивные бюстгальтеры.

Спортсмены могут драться в стойке, в клинче, либо лежа в партере. На заре становления современных смешанных единоборств победителями схваток и в целом турниров в основном становились выходцы из борцовских видов спорта, которые зачастую выигрывали посредством болевых и удушающих приемов. Теперь же ведущие бойцы стремятся к всё большей универсальности, и крупных успехов нередко добиваются также и представители ударных видов единоборств.

Несмотря на относительно недолгую историю существования, в среде ММА уже имеются свои легенды и суперзвезды. К таковым специалисты, журналисты и простые любители этого вида спорта чаще всего причисляют Рэнди Кутюра, Федора Емельяненко, Андерсона Сильву, Чака Лидделла, Жоржа Сен-Пьера, Хабиба Нурмагомедова, Конора Макгрегора, Джона Джонса, Даниэля Кормье и других. А ведущими мировыми промоушенами в настоящее время являются такие мощные организации, как UFC и Bellator.

Челябинск как один из центров развития ММА в России

На Южном Урале смешанные единоборства сейчас пользуются большой популярностью среди широкой публики, представителей государственных структур, а также частных спонсоров и меценатов. В последние годы ММА в Челябинске развивается семимильными шагами. На территории региона проводится больше всех в России любительских соревнований по этому виду спорта. Постоянно каждый район и город области принимает крупные турниры. Ежемесячно проводятся областные турниры среди различных возрастных групп. Не отстает в развитии от любительского и профессиональный разряд ММА.

Первый после признания смешанных единоборств в нашей стране официальным видом спорта, а также после основания Союза ММА России чемпионат страны среди взрослых прошел именно в Челябинске. Тогда, в июне 2013 года, на ледовой арене «Трактор» собрались лучшие бойцы смешанных единоборств страны, которые в боевых условиях выявили сильнейших. В финале самой тяжелой весовой категории свыше 93 кг золотую медаль завоевал южноуральский боец Знаур Хетагуров, победивший тогда чемпиона России предыдущего года челябинца Михаила Газаева.

В декабре 2015 года в Челябинске на ЛА «Трактор» прошел итоговый турнир по смешанным единоборствам — Суперкубок России, в рамках которого 7 чемпионов России противостояли 7 победителям розыгрыша Кубка России, оспаривая право называться лучшими бойцами того года. Каждому из победителей тех боев организаторами были вручены перстни стоимостью один миллион рублей.

Почетным гостем турнира был сам президент Союза ММА России Федор Емельяненко, который отметил, что федерация ММА Челябинской области является одной из лучших федераций Союза ММА России, а местные спортсмены показывают высокие результаты на всероссийских и международных турнирах. И действительно, южноуральские бойцы смешанных единоборств обычно делят в России пальму первенства с файтерами из Москвы и кавказских республик.





В апреле 2016 года в челябинском ДС «Юность» прошел чемпионат Уральского федерального округа по ММА, в котором приняли участие около сотни сильнейших бойцов из Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов, Свердловской, Курганской, Тюменской и Челябинской областей.

В мае 2018 года ледовая арена «Трактор» снова принимала чемпионат России по ММА, почетными гостями которого стали легендарные Федор Емельяненко и Хабиб Нурмагомедов. А в декабре в Челябинске прошли матчевые встречи.

Также регулярно проводятся открытые турниры по ММА «Уральская лига РЕМ-93», в которых соревнуются спортсмены как с Челябинской области, так и из-за ее пределов. Челябинский клуб смешанных боевых единоборств «РЕМ-93», тесно сотрудничающий с областной федерацией ММА, из года в год проводит набор подростков в секции по рукопашному бою, боксу и дзюдо.

Плодотворно работают в Челябинске на ниве организации турниров и профессиональные отечественные промоушены. Так, еще в ноябре 2013 года в городе был проведен турнир по спортивным единоборствам «Адреналин-5», в рамках которого бойцы из России, Казахстана, Азербайджана и Таджикистана определяли лучших в четырех видах единоборств.

Одна из самых мощных отечественных промоутерских компаний RCC Boxing Promotions устроила осенью 2016 года на ЛА «Трактор» перед днем рождения города крупный международный турнир ММА, между боями которого выступал популярный рэп-исполнитель Баста. А ко Дню защитника Отечества в феврале 2017 года RCC на той же арене организовала грандиозный гала-турнир по тайскому боксу, профи-боксу и ММА.

В мае 2019-го RCC Boxing Promotions провела в Челябинске крупный международный турнир, посвященный Дню Победы, в рамках которого соперниками спортсменов из России стали бойцы из Чехии, Канады, Бразилии и Германии, а в главном бою программы легендарный омский боец Александр Шлеменко по прозвищу Шторм нокаутировал бразильца Вискарди Андраде.

Также в столице Южного Урала неоднократно организовывал свои мероприятия знаменитый промоушен М-1. Особо ударным для него выдался 2018 год. В июне на ледовой арене «Трактор» они провели турнир, в главном бою которого Александр Шлеменко сенсационно потерпел досрочное поражение уже в 1-м раунде от бразильца Бруно Сильвы. В качестве приглашенных гостей на шоу тогда присутствовали депутат Госдумы, чемпион мира по профи-боксу Николай Валуев и рэпер Джиган.

Всего спустя несколько месяцев, в сентябре, прошел турнир Road To M-1, почетным гостем которого стал прославленный боец ММА Джефф Монсон. А затем в ноябре на ледовой арене «Трактор» состоялся грандиозный международный турнир M-1 Challenge 98, в котором вышеупомянутый бразилец Бруно Сильва нокаутировал еще одного российского бойца — дотоле небитого Артема Фролова и отобрал у него чемпионский пояс М-1 в среднем весе.

А в прошлом году на сцену ММА вышел первый международный промоушен смешанных единоборств в Челябинске, который называется NGL (New Generation League). В конце августа на площадке одного из отелей города состоялся устроенный этой организацией турнир, в котором принимали участие восходящие звезды мира ММА из Челябинской области, других регионов России и стран.

Серьезные разборки в челябинском октагоне

И вот накануне во дворце спорта «Юность» прошел уже 4-й международный турнир по смешанным единоборствам от компании NGL (New Generation League). В главном событии основного карда в рамках веса до 84 кг сразились 31-летний тюменец Евгений Бондарь (9-3), представляющий клуб Александра Шлеменко «Шторм», и 30-летний челябинец из клуба «Такуми» Сергей Курбатов (4 победы −1 поражение).

В первом раунде большую часть времени инициативой владел умело пользовавшийся превосходством над соперником в физической силе Бондарь. В одном из эпизодов тюменец совершил попытку проведения удушающего приема, но Курбатову удалось вывернуться. Пару первых минут второго раунда соперники провели в равном бою в стойке. Но затем Бондарь снова бросил визави на настил октагона и уверенно контролировал ход схватки.

В заключительном раунде челябинец сразу пошел в агрессивную атаку, но Бондарь умело защитился, а затем опять вышел в доминирующую позицию в партере, где хладнокровно удерживал соперника до финального гонга. Как итог, судьи закономерно отдали тюменцу единогласную победу по очкам.

В со-главном поединке вечера в весе до 61 кг Жакшылык Конурбаев (5-1) из Киргизии противостоял екатеринбуржцу Алексею Шапошникову (7-3) из клуба «Рать». С самого начала Шапошников доминировал то в партере, то в стойке, захватив спину соперника. Поначалу Конурбаев довольно качественно и вязко защищался. Но развязка схватки наступила уже в конце первого раунда, когда Шапошников в очередной раз захватил спину соперника и провел молниеносный удушающий прием.

Еще одним боем основного карда стал поединок дебютантов ММА в весе до 70 кг — одним из самых сильных и известных бойцов муай-тай в России, представляющим одновременно и нашу страну, и Азербайджан, Хаялом Джаниевым, который известен под бойцовским прозвищем Уральский Халк, и Максимом Рудневым из Магнитогорска, выступающим за клуб «Черный дракон».

Джаниев сразу же набросился на соперника и буквально разносил его градом ударов, пока тот не попытался найти себе укрытие в партере. Но и там Джаниев оказался гораздо сильнее оппонента. Он взял в захват шею Руднева и заставил его сдаться удушающим приемом, затратив на всё лишь минуту времени.

А в дебютном бою основного карда состоялась весьма конкурентная и интригующая разборка девушек. В рамках веса до 52 кг Галина Якупова (3-1) из города Троицк Челябинской области (клуб «Феррум») противостояла Юлии Островерховой (2-0), представляющей омский клуб Александра Шлеменко «Шторм».

Сначала, работавшая кассиршей продуктовых магазинов, Якупова взяла спину соперницы, но не смогла ее «задушить». А в концовке раунда уже Островерхова вышла в маунт и нанесла несколько сильных ударов в голову оппонентки. Во втором раунде поначалу соперницы вели равный бой в стойке, а затем Якупова дважды переводила визави в партер, но действовала там пассивно. Концовка раунда снова осталась за Островерховой, которая сумела выйти из позиции нижнего бойца в партере в маунт и нанесла множество ударов руками.

Развязка схватки наступила в заключительном 3-м раунде. Соперницы сразу же оказались в партере. Сначала преимущество было у Якуповой. Однако затем инициативу перехватила Островерхова, которая сумела, несмотря на попытки оппонентки сделать болевой прием на ногу, провести эффективную серию на добивание, вынудив рефери прекратить бой и присудить ей досрочную победу.

Любопытным выдалось противостояние известного ударника Арби Эмиева по прозвищу Чеченский Макгрегор и Кристиана Катаева. Недавно дебютировавший в ММА Эмиев является горячим проспектом, но при этом уровень его оппозиции вызывает большие сомнения. У комментирующего турнир (автора этих строк) возникли серьезные вопросы к ситуации, которая произошла между первым и вторым раундами.

Вчистую проиграв стартовую пятиминутку Эмиев: Катаев сумел перевести бой в партер и на протяжении почти четырех минут разбивал оппонента, в том числе находясь в маунте, и даже пытался провести удушающий прием из-за спины (пересмотрите момент попытки удушения сзади, и вы дико удивитесь, как и почему боец из клуба «Черный дракон» не сумел в простой ситуации защелкнуть замок на шее оппонента).

Эмиев сумел додержаться до гонга. А в паузе между раундами случился тот самый эпизод. Неожиданно для всех находящихся в зале (как и для самого Арби, он пытался предъявить сопернику обвинения) Катаев сослался на травму ноги, и его секунданты отказались от продолжения боя, под руки унеся подопечного в подтрибунное помещение. Стилизованный под ирландского бойца Конора Макгрегора Арби Эмиев в послематчевом обращении к публике явно хотел сыграть на хайпе, заявив что-то вроде того, что, мол, соперник испугался выходить с ним на второй раунд.

Искушенная челябинская публика отреагировала немедленно, гул и свист с трибун осадили пыл представителя клуба «Ахмат», и он поспешил ретироваться, чтобы не выглядеть глупо. Эмиев проводит свой второй бой в челябинском промоушене, и очевидно, что мешочная диета должна подходить к своему логическому завершению, а уровень соперников начать расти. В противном случае, далеко не глупые люди из мира единоборств начнут подозревать, что Арби Эмиев (Агрессор — официальное прозвище. — Прим. ред.) а-ля Конор Макгрегор вовсе не тот, кого за себя выдает в контексте боев смешанного стиля.

Остальные результаты турнира.

Предварительный кард:

77 кг. Арби Эмиев (2-0) (Ахмат) — Кристиан Катаев (0-0) (Черный дракон)

Победа Эмиева ввиду отказа соперника продолжать бой после первого раунда.

61 кг. Шерзод Ибодилоев (2-0) (Феррум) — Кирилл Шабанов 3-0 (Братич)

Удушающим приемом во 2-м раунде победил Ибодилоев.

84 кг. Артем Полыгалов (2-0) (Феррум) — Егор Бельков (1-0) (Прайд)

Техническим нокаутом в 1-м раунде победил Полыгалов.

84 кг. Рустам Амирметов (0-1) (Прайд) — Александр Куршинский (0-1) (Александр Невский)

Техническим нокаутом в 1-м раунде победил Амирметов.

77 кг. Александр Дворцов (1-0) (Феррум) — Василий Дурасов (1-0) (Такуми)

Удушающим приемом в 1-м раунде победил Дворцов.

61 кг. Рустам Нургалеев (2-1) (Братич) — Эмиль Мусаев (1-0) (След)

Единогласным решением судей победил Мусаев.

70 кг. Никита Чернявский (0-0) (Феррум) — Вячеслав Стариков (1-0) (Прайд)

Раздельным решением судей победил Чернявский.

Прелимы

66 кг. Павел Соседков (0-0) (Урал Топ Тим) — Дмитрий Юсупов (1-0) (Троицк)

Удушающим приемом «ручной треугольник» во 2-м раунде победил Соседков.

77 кг. Александр Иващенко (1-2) (Феррум) — Шамшоджон Аслонов (0-0) (Защитник)

Болевым приемом на руку в 1-м раунде победил Иващенко.

66 кг. Изнаур Асхабов (Львиное Сердце) — Антон Коновалов (Такуми)

Единогласным решением судей победил Коновалов.

57 кг. Вячеслав Коротков (Прайд) — Сахидод Абдуллоев (Гром)

Единогласным решением судей победил Абдуллоев.