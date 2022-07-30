Валерий Ничушкин отметит победу в Кубке Стэнли в Челябинске

Южноуралец уже занимается организацией мероприятия

«Планируем провести мероприятие в Челябинске для болельщиков и сейчас занимаемся его организацией. Многие люди пишут, что им бы хотелось прийти, сфотографироваться со мной, взять автограф. Раз они этого хотят, то надо устроить. Я соглашусь с удовольствием»,

— рассказал Валерий Ничушкин.

«Есть еще одно мероприятие для города, которое хотим провести, наверное, в августе, когда смогу ходить уже без костылей. Скоро мне в Москве снимут швы и потом еще ногу придется разрабатывать. Это займет какое-то время. И, конечно, хочется посидеть дома, в Челябинске с родственниками и друзьями, которых давно не видел, и немного погулять»,

— добавил Ничушкин.