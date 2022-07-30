Российский нападающий клуба НХЛ «Колорадо» Валерий Ничушкин рассказал об организации мероприятия, посвященного победе в Кубке Стэнли, оно должно пройти в Челябинске. Об этом сообщает газета «Спорт-Экспресс».
«Планируем провести мероприятие в Челябинске для болельщиков и сейчас занимаемся его организацией. Многие люди пишут, что им бы хотелось прийти, сфотографироваться со мной, взять автограф. Раз они этого хотят, то надо устроить. Я соглашусь с удовольствием», — рассказал Валерий Ничушкин.
Отметим, что по итогам прошедшего сезона НХЛ Ничушкин в составе «Колорадо» стал победителем Кубка Стэнли, в финальной серии команда со счетом 4-2 обыграла «Тампу». В июне руководство лиги приняло решение запретить российским игрокам привозить Кубок Стэнли на родину.
«Есть еще одно мероприятие для города, которое хотим провести, наверное, в августе, когда смогу ходить уже без костылей. Скоро мне в Москве снимут швы и потом еще ногу придется разрабатывать. Это займет какое-то время. И, конечно, хочется посидеть дома, в Челябинске с родственниками и друзьями, которых давно не видел, и немного погулять», — добавил Ничушкин.
Валерий Ничушкин выступает за «Колорадо» с сезона-2019/20. В 20 матчах прошедшего плей-офф россиянин забросил девять шайб и сделал шесть результативных передач, четыре гола он забил в финальной серии против «Тампы». В регулярном чемпионате Ничушкин провел 62 матча, в которых набрал 52 очка (25 голов + 27 передач).
В КХЛ Ничушкин выступал за московский ЦСКА и челябинский «Трактор». В составе сборной России форвард становился бронзовым призером чемпионата мира 2017 года. Напомним, что хоккеист подписал долгосрочный контракт с «Колорадо». По новому соглашению челябинец за 8 лет получит 49 миллионов долларов.
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