В Златоусте завершится предварительный этап чемпионата России по водному поло

По итогам заключительного тура определятся шесть сильнейших клубов, которые продолжат борьбу за медали

С 13 по 15 января в Златоусте состоится заключительный, третий тур предварительного этапа чемпионата России по водному поло среди женских команд. Ватерполистки «Динамо-Уралочки» проведут три поединка, в том числе с действующим чемпионом страны — клубом «Кинеф-Сургутнефтегаз» из Ленинградской области, сообщает пресс-служба ВК «Динамо-Уралочка».

По итогам тура будет сформирована шестерка сильнейших команд страны, которые в финальном этапе продолжат борьбу за медали чемпионата. Ватерпольный клуб «Динамо-Уралочка» имеет хорошие шансы пробиться в топ-6 сразу двумя коллективами — основным и дублирующим составами. После двух туров главная команда из Златоуста делит 1—2-е места с клубом «Кинеф-СНГ» из Киришей, а вторая команда «Уралочки» занимает 4-ю строчку в турнирной таблице.

В Златоусте наша главная команда сыграет с «Дианой» из Санкт-Петербурга, «Кинефом» и его дублирующим составом. С теми же соперниками сыграет и молодежный состав «Динамо-Уралочки».

Отметим, что в нынешнем сезоне ватерпольная команда из Златоуста успешно выступает в двух турнирах — чемпионате страны и еврокубках. В международном турнире «Динамо-Уралочка» сыграет в четвертьфинале с итальянским клубом «Плебисшито» — первая игра состоится на выезде в Падуе 5 февраля. Ответный поединок запланирован на 26 февраля.