Сегодня, 5 марта, в Златоусте в спортивно-оздоровительном центре «Уралочка» стартовал финал VII зимнего областного фестиваля всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», сообщает пресс-служба сообщает пресс-служба администрации Златоуста.
За первое место поборются 11 команд из Челябинской области. Состав команды — 7 мужчин и 7 женщин в возрасте от 11 до 59 лет. Участникам предстоит выполнить подтягивание, прыжок в длину, плавание на 50 метров и многое другое. Соревновательная программа пройдет в два дня, с 5 по 6 марта.
«Златоуст рад приветствовать вас на своей земле. Надеюсь, что наши спортивные площадки, на которых вы будете выступать, принесут только успех. Пользуясь случаем, поздравляю всех представительниц прекрасной половины человечества с наступающим прекрасным весенним праздником — 8 Марта», — рассказал глава Златоустовского городского округа Максим Пекарский.
6 марта на трассе лыжно-биатлонного комплекса имени Светланы Ишмуратовой пройдет бег на лыжах на 2, 3, 5 км. Победителей наградят медалями, грамотами, денежными призами.
«От имени губернатора Челябинской области Алексея Леонидовича Текслера поздравляю всех с открытием мероприятия. Фестиваль ГТО для нашего региона — это очень важное направление. Мы надеемся, что ежегодно все больше южноуральцев будут заниматься физической культурой и спортом и достигать высоких результатов. Выражаю огромную благодарность Максиму Борисовичу Пекарскому за отличную организацию спортивного праздника», — отметил заместитель министра спорта Челябинской области Виталий Якушев.
Состязания пройдут с соблюдением всех требований Роспотребнадзора в условиях ограничений, связанных с распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19. Целью подобных фестивалей является вовлечение жителей Челябинской области к систематическим занятиям физической культурой и спортом, ведению здорового образа жизни.
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