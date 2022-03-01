В Златоусте состоится финал VII зимнего областного фестиваля ГТО

Соревнования пройдут 5 и 6 марта

В Златоусте 5 и 6 марта пройдет финал регионального этапа VII зимнего областного фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). За медали будут бороться 11 команд, сообщает пресс-служба регионального Минспорта.



Торжественное открытие фестиваля пройдет в бассейне «Уралочка», там же начнется и соревновательная программа. Традиционным видом состязаний станет бег на лыжах, он пройдет на стадионе имени Светланы Ишмуратовой. Златоуст по праву считается лыжной столицей Южного Урала, и состязания по этому виду спорта станут украшением фестиваля. Победителей личного и командного первенства наградят медалями, грамотами и денежными призами.



За первое место поборются 11 команд из Челябинской области. Состав команды — 7 мужчин и 7 женщин в возрасте от 11 до 59 лет. Участникам предстоит выполнить бег на лыжах на 2, 3, 5 км, подтягивание, прыжок в длину, плавание на 50 метров и многое другое.



Состязания пройдут с соблюдением всех требований Роспотребнадзора в условиях ограничений, связанных с распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19. Целью подобных фестивалей является вовлечение жителей Челябинской области к систематическим занятиям физической культурой и спортом, ведению здорового образа жизни.

