В Златоусте пройдут матчи четвертого тура чемпионата России по водному поло

Турнир среди женских команд пройдет с 10 по 14 февраля

Шесть сильнейших ватерпольных команд страны сыграют в Златоусте в рамках четвертого тура чемпионата женской суперлиги. В турнире, который пройдет на базе Центра олимпийской подготовки «Уралочка» с 10 по 14 февраля, примут участие и два южноуральских коллектива, сообщает пресс-служба ВК «Динамо-Уралочка».

По итогам предварительного этапа чемпионата страны права сыграть в решающем раунде добились две ватерпольные команды из Златоуста — «Динамо-Уралочка» и ее дублирующий состав. Напомним, основной состав южноуральского клуба не потерпел в чемпионате страны ни одного поражения. Вторая команда «уралочек» уже совершила прорыв, в своем стартовом сезоне пробившись в суперлигу, и теперь имеет шансы выйти в «Финал четырех» России.

Сделать это будет непросто, нашим командам противостоят очень сильные клубы из Киришей, Москвы, Волгограда и Нижнего Новгорода. Ватерпольный клуб «Динамо-Уралочка» организует трансляцию всех матчей 4-го тура чемпионата России на клубных медиаресурсах, также несколько ключевых игр планирует к показу медиахолдинг ОТВ.