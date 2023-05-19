В Златоусте пройдут масштабные соревнования по спортивному ориентированию «Российский азимут»

Турнир состоится 20 мая в парке «Молодежный»

В Златоусте 20 мая в парке культуры и отдыха «Молодежный» пройдут Всероссийские массовые соревнования по спортивному ориентированию «Российский азимут». На старт соревнований выйдут как опытные ориентировщики, так и простые любители спорта, сообщает администрация Златоуста.«Российский азимут» является самым масштабным соревнованием по спортивному ориентированию в мире. Впервые турнир был организован и проведен в 2006 году. Тогда на старт по всей стране вышли более 170 тысяч опытных мастеров и любителей активного отдыха.Спортсмены будут выступать в 10 возрастных категориях. На финише все участники получат призы от организаторов соревнований. Победители и призеры будут награждены грамотами, медалями и памятными призами. Кроме того, в рамках соревнований все желающие смогут сдать нормы ГТО, но при себе нужно иметь УИН ГТО.Напомним, что в прошлом году на старт «Российского азимута» в Челябинске вышло более 2000 участников. Соревнования прошли в двух форматах: спортивные и массовые забеги.9:00 — регистрация участников спортивных забегов.С 9:30 до 10:30 — старты спортивных забегов.11:00 — торжественное открытие соревнований и награждение победителей и призеров.11:30 — старт для всех желающих принять участие в массовых забегах без учета времени и результата.