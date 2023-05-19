В Златоусте 20 мая в парке культуры и отдыха «Молодежный» пройдут Всероссийские массовые соревнования по спортивному ориентированию «Российский азимут». На старт соревнований выйдут как опытные ориентировщики, так и простые любители спорта, сообщает администрация Златоуста.
«Российский азимут» является самым масштабным соревнованием по спортивному ориентированию в мире. Впервые турнир был организован и проведен в 2006 году. Тогда на старт по всей стране вышли более 170 тысяч опытных мастеров и любителей активного отдыха.
Спортсмены будут выступать в 10 возрастных категориях. На финише все участники получат призы от организаторов соревнований. Победители и призеры будут награждены грамотами, медалями и памятными призами. Кроме того, в рамках соревнований все желающие смогут сдать нормы ГТО, но при себе нужно иметь УИН ГТО.
Программа «Российского азимута» в Златоусте:
9:00 — регистрация участников спортивных забегов.
С 9:30 до 10:30 — старты спортивных забегов.
11:00 — торжественное открытие соревнований и награждение победителей и призеров.
11:30 — старт для всех желающих принять участие в массовых забегах без учета времени и результата.
Возрастное ограничение: 6+
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