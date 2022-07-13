В Златоусте состоится спортивный праздник в честь 120-летия Златоустовского металлургического завода. С 15 по 17 июля пройдут турниры по водному поло, плаванию, легкой атлетике, мини-футболу и баскетболу 3×3. Главным событием мероприятия станут ватерпольные поединки на городском пруду, сообщает региональный Минспорт.
Соревнования по пяти видам спорта пройдут на стадионе «Металлург» и в Центре олимпийской подготовки «Уралочка». Торжественное открытие соревнований состоится в ЦОП «Уралочка» 16 июля в 14:00.
Клуб «Динамо-Уралочка» выставляет на ватерпольный турнир сразу три команды девушек, в том числе и всех участников сборных России: национальной, молодежной и юниорской. Соперничать с женскими коллективами будет мужская команда из Челябинска.
Отметим, что особенностью ватерпольного турнира при подходящей погоде станут матчи на открытой воде. Клуб «Динамо-Уралочка» подготовил площадку для водного поло на городском пруду Златоуста и уже провел несколько тренировок.
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