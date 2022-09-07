В Златоусте пройдет традиционный мемориал Андрея Мамалыгина и Татьяны Усовой Турнир по водным видам спорта пройдет в 28‑й раз



В традиционных соревнованиях примут участие многие спортивные клубы региона. В ватерпольном турнире помимо женских команд будут участвовать и мужские коллективы. Клуб «Динамо-Уралочка» будет представлен двумя командами.



Также в этом году мемориал станет подготовительным этапом к большому турниру «Кубок губернатора Челябинской области» по водному поло. Златоустовский клуб «Динамо-Уралочка» всерьез намерен выиграть главный трофей престижных Всероссийских соревнований, в которых будут участвовать сильнейшие команды страны.



Напомним, что Кубок губернатора Челябинской области по водному поло

В Златоусте 10 сентября состоится традиционный мемориал Андрея Мамалыгина и Татьяны Усовой. Турнир по водным видам спорта пройдет в 28-й раз и соберет лучших спортсменов Южного Урала. В программе соревнований турнир по плаванию и водному поло, сообщает региональный Минспорт.В традиционных соревнованиях примут участие многие спортивные клубы региона. В ватерпольном турнире помимо женских команд будут участвовать и мужские коллективы. Клуб «Динамо-Уралочка» будет представлен двумя командами.Также в этом году мемориал станет подготовительным этапом к большому турниру «Кубок губернатора Челябинской области» по водному поло. Златоустовский клуб «Динамо-Уралочка» всерьез намерен выиграть главный трофей престижных Всероссийских соревнований, в которых будут участвовать сильнейшие команды страны.Напомним, что Кубок губернатора Челябинской области по водному поло пройдет с 16 по 18 сентября в Златоусте и Челябинске. В нем примут участие сильнейшие женские клубы страны. На правах хозяев турнира «Динамо-Уралочка» выступит двумя командами.

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