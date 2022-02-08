В Златоусте представили награды для победителей и призеров «Лыжни за облака — 2022»

Соревнования пройдут 20 февраля

Организаторы «Лыжни за облака — 2022» представили медали, которыми наградят победителей и призеров соревнований в забегах на 10 и 35 км. Специальные памятные медали вручат также всем, кто доберется до финиша. Состязания пройдут 20 февраля в Златоусте, сообщают организаторы мероприятия.

На каждой из наград изображен узнаваемый «профиль» Откликного гребня — одной из самых запоминающихся вершин национального парка, мимо которой проходит трасса, логотип соревнований и, конечно, облака.

«Хотя мы надеемся, что в день гонок погода будет ясной и участники смогут увидеть все красоты Таганая. Встречаемся в воскресенье, 20 февраля, в Центральной усадьбе. Старт марафонской гонки — в 11:00», — сообщают организаторы соревнований.

Регистрация на участие в мероприятии проходит на сайте: https://myrace.info/events/235. В этом году соревнования проводятся в память о выдающемся альпинисте, почетном гражданине Златоуст Сергее Соколове, погибшем в 2004 году.

Программа лыжного марафона включает в себя старты на дистанциях 10 и 35 километров. Для участия в марафоне допускаются мужчины и женщины не моложе 18 лет, имеющие соответствующую подготовку. Участниками короткой гонки могут быть все желающие независимо от пола и возраста.